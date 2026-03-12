Ion Cristoiu: „Sistemul s-a străduit să ne facă să înghițim venirea lui Zelenski care a plecat cu brațele pline de la noi”

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum sistemul s-a străduit să pregătească venirea lui Zelenski în România. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Ieri s-a creat o imagine falsă că noi suntem cu americanii, dar noi nu suntem. Unde se duce Zelenski când pleacă din România? Pleacă în Franța. De fapt, nu suntem cu americanii. Chiar și prevederile alea ale parteneriatului strategic… Nici nu discut. De ce să fac parteneriat strategic cu Ucraina? La ce îmi folosește?”

