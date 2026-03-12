Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Sistemul s-a străduit să ne facă să înghițim venirea lui Zelenski care a plecat cu brațele pline de la noi”

Ion Cristoiu: „Sistemul s-a străduit să ne facă să înghițim venirea lui Zelenski care a plecat cu brațele pline de la noi"

Andrei Rosz
12 mart. 2026, 23:00, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum sistemul s-a străduit să pregătească venirea lui Zelenski în România. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Ieri s-a creat o imagine falsă că noi suntem cu americanii, dar noi nu suntem. Unde se duce Zelenski când pleacă din România? Pleacă în Franța. De fapt, nu suntem cu americanii. Chiar și prevederile alea ale parteneriatului strategic… Nici nu discut. De ce să fac parteneriat strategic cu Ucraina? La ce îmi folosește?

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum sistemul s-a străduit să pregătească venirea lui Zelenski în România. Acesta a început prin a spune că ieri s-a creat o imagine falsă. S-a încercat transmiterea mesajului că suntem cu americanii, adaugă jurnalistul, dar, de fapt, noi nu suntem. Acesta se întreabă retoric unde călătorește Zelenski, atunci când va pleca din România. Cristoiu afirmă că Nicușor Dan este sub influența lui Macron, la fel ca Zelenski.

„Ieri s-a creat o imagine falsă că noi suntem cu americanii, dar noi nu suntem. Unde se duce Zelenski când pleacă din România? Pleacă în Franța. De fapt, nu suntem cu americanii. Chiar și prevederile alea ale parteneriatului strategic… Nici nu discut. De ce să fac parteneriat strategic cu Ucraina? La ce îmi folosește? Mai ai îndoială că Nicușor Dan este agent francez? Nu glumesc… El a fost pus… S-au adunat alegerile ca să fie el pus, sub influența lui Macron. Pentru că, pe de o parte, democrații erau pe ducă, vorbesc de democrații din America.”, a explicat jurnalistul.

