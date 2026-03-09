Cum a găsit un bărbat rezolvarea pentru mai multe boli grave

Corneliu, în vârstă acum de 75 de ani, mergea periodic la controlul de rutină pentru prostată și respecta întocmai indicațiile date de medic.

La unul dintre aceste controale, în urmă cu doi ani, medicul i-a descoperit o formațiune suspectă la nivelul superior al rectului, după ce anterior analizele i-au indicat o hemoglobină foarte scăzută, pentru a care a urmat tratament dar fără rezultat. La recomandarea medicului, bărbatul a efectuat și o biopsie, care a relevat prezența celulelor neoplazice.

Cu acest rezultat, Corneliu a plecat din orașul său la un spital din București. Aici, a repetat investigațiile. Șocul a fost și mai mare când medicii din București i-au descoperit încă o formațiune suspectă la nivelul cecului, pe lângă cea de la nivel rectal.

În căutarea celei mai bune soluții, Corneliu s-a documentat temeinic, iar în final, a ales să vină la SANADOR. Aici, a fost preluat de Dr. Fabiana Moise, medic specialist oncologie medicală la Centrul Oncologic SANADOR. Aceasta i-a efectuat o evaluare completă, inclusiv stadializarea bolii, deoarece trecuse aproape un an de la descoperirea problemei.

După confirmarea diagnosticului de adenocarcinom sincron de cec și de rect, specialiștii din Comisia oncologică multidisciplinară (Tumor Board) au decis că cea mai bună soluție de tratament în cazul lui Corneliu este intervenția chirurgicală.

Pentru operația de cancer de colon, Corneliu s-a programat la Dr. Bogdan Marțian, șeful Secției de Chirurgie Generală și directorul medical al Spitalului Clinic SANADOR. Intervenția a fost efectuată prin chirurgie robotică, cu sistemul da Vinci Xi de ultimă generație.

După tratamentul chirurgical, Corneliu a urmat câteva ședințe de chimioterapie, completate de radioterapie externă, realizată de Dr. Matei Bâră, șeful Departamentului de Radioterapie de la Centrul Oncologic SANADOR.

Cancerul colorectal nu era însă singura problemă de sănătate a lui Corneliu. Bărbatul fusese diagnosticat și cu adenom de prostată și un polip sigmoidian, pentru care a continuat să vină la SANADOR pentru monitorizare.

În timpului unui control periodic efectuat la Dr. Teodor Bădescu, medic primar gastroenterologie și medicină internă la Spitalul Clinic SANADOR, specialistul i-a recomandat efectuarea unei noi colonoscopii și rezecția polipului diagnosticat anterior pe sigmoid.

Între timp, adenomul de prostată continua să crească și să îi afecteze calitatea vieții, astfel că pacientul a decis să revină la Spitalul Clinic SANADOR. De data aceasta, Corneliu a apelat la Conf. Dr. Marcian Manu, șeful Secției de Urologie din Spitalul Clinic SANADOR, medicul care îl ținuse sub observație în tot acest timp.

Conf. Dr. Marcian Manu i-a recomandat să nu mai amâne tratamentul și i-a prezentat o opțiune de tratament minim invaziv de rezecție transuretrală a prostatei (TURP), o intervenție endoscopică de rezecare a unor porțiuni din prostată pentru deblocarea căii urinare, pe care Corneliu a urmat-o cu succes.

În prezent, Corneliu este bine și revine la controalele periodice, spunând că va apela la SANADOR pentru orice altă problemă de sănătate ar mai putea apărea.

La Spitalul Clinic SANADOR, pacienții beneficiază de investigații avansate și tratamente moderne, printr-o abordare multidisciplinară integrată, centrată pe pacient. Atunci când există indicație pentru tratament chirurgical, intervențiile sunt realizate într-unul dintre cele mai bine dotate blocuri operatorii din România, de chirurgi foarte bine pregătiți și experimentați, cu sprijinul specialiștilor Secției ATI de categoria I – nivel de competență extinsă. În funcție de indicație, operațiile sunt efectuate clasic sau minim invaziv – laparoscopic sau robotic, cu ajutorul robotului chirurgical da Vinci Xi.

La Centrul Oncologic SANADOR, pacienții cu cancer au acces la un management integrat, dispunând într-un singur loc de toate serviciile medicale necesare, de la diagnostic la stadializare, tratamente moderne și monitorizare pe termen lung.