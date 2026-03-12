Prima pagină » Actualitate » Fuga de întrebările jurnaliștilor a devenit deja obicei în Guvern. După Oana Țoiu și premierul Bolojan a fugit în această seară, din conferința de presa dedicată bugetului. Ce întrebare l-a pus pe fugă

Fuga de întrebările jurnaliștilor a devenit deja obicei în Guvern. După Oana Țoiu și premierul Bolojan a fugit în această seară, din conferința de presa dedicată bugetului. Ce întrebare l-a pus pe fugă

12 mart. 2026, 22:58, Actualitate

Premierul Ilie Bolojan a fugit din conferința de presă legată de bugetul statului român în 2026, când o jurnalistă i-a cerut clarificări pentru faptul că jurnaliștii români nu au fost primiți astăzi în guvern, iar ziariștii ucraineni și-au putut face meseria în curtea Palatului Victoria, la vizita președintelui Zelenski.

Premierul a răspuns, într-o primă fază: „Așa cum știți, în cursul zilei de astăzi, declarațiile de presă și partea de comunicare publică au fost organizate în prealabil de președinte la Cotroceni, în urma semnării documentelor cu președintele Zelenski. „La Guvern era o întâlnire de lucru, unde ați fost anunțați că nu este o întâlnire cu presa”, a răspuns Ilie Bolojan.

Cu toate acestea, jurnaliștii ucraineni au avut acces în incinta guvernului. Presa din România a filmat de pe trotuar, din stradă, peste gardul Palatului Victoria. Jurnalista prezentă la conferință a insistat cu întrebarea și a cerut clarificări despre „dubla măsură.”

În acel moment, premierul a mulțumit pentru prezență reprezentanților presei, în insistențele mai multor jurnaliști, care mai aveau întrebări legate de bugetul de stat, cea mai importantă lege administrativă dintr-un an: bugetul României înseamnă ce se întâmplă cu totalul taxelor, impozitelor, accizelor etc pe care le plătește fiecare cetățean.

Ilie Bolojan:Vă mulțumim foarte mult pentru participarea la această conferință de presă, a spus premierul, în timp ce l-a invitat și pe ministrul de Finanțe PNL, Alexandru Nazare, să părăsească de asemenea conferința de presă.

Jurnalist: Dar mai avem întrebări.

Ilie Bolojan: Vă doresc o seară plăcută…

Jurnalist: Domnule ministru!

Ilie Bolojan: Toate cele bune!

Jurnalist Antena3: Dar mai avem întrebări!

Bolojan: Vom răspunde la întrebări în zilele următoare..

Jurnalist: Când o să ne răspundeți la toate aceste întrebări?

Jurnalist: Mai sunt alte întrebări care au…

Și în acest fel a fost întreruptă și transmisia de la Palatul Victoria.

Premierul marchează astfel, la rândul său, un moment în care fuge de întrebările ziariștilor, la fel cum a făcut ministra de Externe Oana Țoiu, refuzând să ofere clarificări cu privire la motivul pentru care fiica unui politician din România, aflat în opoziție cu partidul USR, a fost blocată în Orient.

Jurnaliștii români nu au fost lăsați să intre la întrevederea lui Volodimir Zelenski cu premierul Bolojan și au filmat peste gard

Scene scandaloase au avut loc joi la Guvern, în timpul vizitei oficiale în România a președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski. În timp ce reprezentanții ucraineni ai mass-media au fost primiți în curtea guvernului, jurnaliștii români au fost nevoiți să filmeze peste gard.

Volodomir Zelenski se află joi într-o vizită vizită oficială în România. În prima parte a zilei, liderul de la Kiev s-a întâlnit cu președintele Nicușor Dan. Ulterior, acesta a mers la Guvern pentru a se întâlni cu premierul Ilie Bolojan.

Scene incredibile la Guvern. Jurnaliștii români nu sunt lăsați să intre la întrevederea lui Volodimir Zelenski cu premierul Bolojan și filmează peste gard. Jurnaliștii ucraineni sunt în curtea guvernului

