În urma interviului acordat de Floarea Bolojan, mama premierului Ilie Bologan, Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, a reacționat ironic printr-o postare pe pagina sa pe Facebook.

Recent, mama lui Ilie Bolojan a acordat un interviu în care a vorbit despre munca fiului ei, Ilie Bolojan, și a comentat criticile lansate de unii politicieni. În declarațiile sale, Floarea Bolojan a amintit și de polemicile legate de cererile de finanțare pentru autoritățile locale, dar și de sumele alocate pentru organizarea târgurilor de Crăciun.

În urma acestor „atacuri”, Primarul Craiovei a cerut să clarifice cum stau lucrurile de fapt în privința fondurilor cerute de Guvern și l-a criticat pentru modificările fiscale adoptate de Executiv.

„Doamna mama lui Ilie Bolojan, am înțeles ca m-ați certat că cer bani de salarii de la băiatul dumneavoastră și că am cheltuit la Târgul de Crăciun pe luminițe. Ca să știți și dumneavoastră, nu am cerut bani de salarii, am cerut să repare o centrală care era a guvernului și care mi-a lăsat craiovenii mei în frig iarna asta vreo șapte zile, iar din Târgul de Crăciun au câștigat salarii câteva zeci de mii de craioveni care lucrează în comerț, HORECA ori sunt proprietari de apartamente pe care le-au închiriat turiștilor. Dar, ca să vi-l pârăsc pe mititel, să știți că în seara asta tocmai i-a jefuit pe craioveni de mai mult de 50 de milioane după ce i-a obligat să plătească impozite locale duble, prin amendamentele pe care le-a citit domnul Nazare pe bandă direct în ședința de guvern, fără consultare publică, adică fără să ne întrebe și pe noi (cetățeni, primari, ONG-uri, mediu de afaceri). Dacă tot ați făcut o referire la mine, am și eu o întrebare: Dumneavoastră cum îl pedepseați când era mic și făcea prostii? P.S. Dacă tot e așa de bun, mititelul de el, luați-l acasă la dumneavoastră!”, se arată în mesajul transmis de Lia Olguța Vasilescu.

Declarația Foarei Bolojan

În cadrul interviului acordat pentru Libertatea, Floarea Bolojan a avut doar cuvinte de laudă la adresa fiului ei și a criticat-o dur pe Lia Olguța Vasilescu.

”Dragul mamei, nu demisiona la cererea PSD-ului. Dacă ei vor să te dea afară, deie-te. Dar tu nu demisiona. Să vedem pe cine-or pune în locul tău și ce-or face după aceea. Lia Olguța Vasilescu amu cere că n-are bani să plătească salariile. Dar pentru ce-o făcut târgul, cu două luni mai înainte, de Crăciun, și-o consumat atâta curent? Și-amu vine să ceară bani”, a spus femeia.

