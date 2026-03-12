(P) BYD doboară ultimele bariere ale electrificării cu Blade Battery 2.0 și încărcare FLASH

Cea mai avansată baterie din lume, combinată cu cel mai rapid încărcător EV produs în serie, transformă reîncărcarea într-un proces la fel de simplu ca o oprire la pompă

Puterea de încărcare de 1.500 kW permite o reîncărcare de la 10% la 97% în doar nouă minute. Chiar și la -30 °C, reîncărcarea de la 20% la 97% durează doar 12 minute

Integrarea stațiilor energetice creează locații pentru stațiile de încărcare rapidă FLASH

Planuri pentru 20.000 de stații de încărcare în China până la sfârșitul anului 2026, plus lansarea pe piețele externe

BYD, liderul mondial în producția de autovehicule cu energie nouă, este acum pregătit să elimine ultimele impedimente în calea tranziției globale către mobilitatea electrică prin intermediul sistemului FLASH Charging, dezvoltat intern, care furnizează până la 1500 kW printr-un singur conector, integrând totodată a doua generație a emblematicei Blade Battery.

Încărcător BYD FLASH

Împreună, cele două noi tehnologii oferă viteze remarcabile de reîncărcare, indiferent de condiții. O reîncărcare de la 10% la 70% durează doar cinci minute, în timp ce o reîncărcare de la 10% la 97% durează doar nouă minute. Chiar și la o temperatură de -30 °C, condiții care în mod normal ar duce la o reducere drastică a vitezei de încărcare, încărcătorul FLASH poate încărca o baterie Blade 2.0 de la 20% la 97% în doar 12 minute. Iar bateria Blade în sine este capabilă să parcurgă distanțe mai mari cu o singură încărcare; datorită unei creșteri de 5% a densității energetice, sunt acum posibile autonomii de peste 1.000 km (test de eficiență CLTC în China).

Noile tehnologii sunt rezultatul unui proces intens de cercetare și dezvoltare al BYD, menit să înțeleagă și să elimine obstacolele care îi împiedică încă pe consumatori să facă tranziția către mobilitatea pur electrică. Deși vehiculele electrice câștigă tot mai mult teren pe principalele piețe auto la nivel global, comportamentul cumpărătorilor rămâne diferit față de cel al șoferilor tradiționali. Proprietarii de mașini cu combustie ignoră, de regulă, capacitatea rezervorului. În schimb, mulți dintre cei care achiziționează un vehicul electric acordă o atenție deosebită autonomiei bateriei, fiind dispuși să plătească semnificativ mai mult pentru câțiva kilometri în plus.

Wang Chuanfu, președinte și director general al BYD, a subliniat, în cadrul unei prezentări în China, că industria trebuie să abordeze provocarea persistentă a vitezei lente de încărcare și a performanței slabe de încărcare la temperaturi scăzute, dacă obiectivul este ca un număr cât mai mare de consumatori să adopte mobilitatea electrică.

BLADE BATTERY 2.0 – ÎNCĂRCARE MAI RAPIDĂ, AUTONOMIE MAI MARE, SIGURANȚĂ SUPLIMENTARĂ

Dezvoltată în urma a șase ani de cercetări intense, a doua generație a bateriei Blade stă la baza celor mai recente descoperiri în domeniul încărcării rapide FLASH. În cazul bateriilor tradiționale, principalele calități ale încărcării rapide și densității energetice ridicate sunt adesea considerate obiective tehnice contradictorii. Însă BYD a rezolvat această dilemă, crescând densitatea energetică cu cinci procente și mărind în același timp semnificativ viteza de încărcare.

Pentru a realiza acest lucru, păstrând în același timp siguranța și durabilitatea, BYD a dezvoltat un sistem de transport ionic „FlashPass” care depășește limitele bateriilor cu fosfat de fier și litiu (LFP).

Acesta se bazează pe trei descoperiri revoluționare:

Catodul „Flash-Release” are o arhitectură cu dimensiuni ale particulelor pe mai multe niveluri, proiectată în mod direcțional, care permite o împachetare densă și o dezintercalare rapidă.

Electrolitul „Flash-Flow” utilizează optimizarea de precizie bazată pe inteligență artificială pentru a oferi o conductivitate ionică ridicată și o mobilitate rapidă a ionilor.

Anodul „Flash-Intercalate” are o structură multidimensională de inserție a litiului, care permite intercalarea rapidă a ionilor de litiu în 3D la 360°.

Prin acțiunea lor combinată, aceste tehnologii minimizează rezistența internă și, implicit, căldura generată la nivelul sursei.

Inovația suplimentară la nivelul anodului, care prezintă o restructurare de mare capacitate a electrodului și particule de grafit aliniate perpendicular pe planul electrodului, reduce rezistența la transportul ionilor de litiu și permite o intercalare mai lină și mai rapidă — asigurând nu doar performanța de încărcare FLASH, ci și o creștere cu 5% a densității energetice.

Bateria Blade 2.0 dispune de un strat revoluționar Solid Electrolyte Interphase (SEI), o componentă-cheie a oricărei baterii litiu-ion. Soluția BYD utilizează inginerie la nivel molecular și optimizare structurală macroscopică pentru a fi atât ultra-subțire, permițând o conductivitate ionică superioară, cât și foarte densă, asigurând stabilitatea chimică. De asemenea, integrează o tehnologie dinamică de autoreparare, pentru a atinge echilibrul dintre „subțire, dar rezistent”.

Realizările tehnice în materie de densitate energetică și viteză de încărcare nu au fost obținute în detrimentul siguranței sau durabilității. De fapt, Blade Battery 2.0 a trecut o serie de evaluări de siguranță de referință, inclusiv primul test simultan FLASH Charging și Nail-Penetration din lume, care nu a dus la niciun fel de supraîncălzire, fum sau incendiu, chiar și după 500 de cicluri FLASH Charging. Bateria Blade 2.0 a trecut, de asemenea, un test de supraîncălzire după scurtcircuitarea forțată a patru celule simultan, fără incendiu sau explozie, chiar și la temperaturi de peste 700 °C.

În plus, Blade Battery 2.0 aduce o îmbunătățire în ceea ce privește durabilitatea bateriei LFP; în comparație cu bateria Blade originală, degradarea generală a capacității sale este redusă cu 2,5%.

ÎNCĂRCĂTORUL FLASH ESTE GATA SĂ REDEFINESCĂ PROCESUL DE ÎNCĂRCARE

A doua componentă esențială a inovației BYD în domeniul încărcării este încărcătorul FLASH, capabil să furnizeze până la 1.500 kW printr-un singur conector (specificație pentru piața chineză), având în același timp un design unic în formă de T, care elimină multe dintre aspectele mai puțin atractive ale procedurii de reîncărcare.

BYD a instalat deja 4.239 stații de încărcare FLASH în China (la data de 5 martie 2026) și se așteaptă ca până la sfârșitul acestui an să aibă 20.000 în funcțiune. Pentru a susține această amploare și viteză de implementare într-o mare varietate de locații, stația este asociată cu un sistem de stocare a energiei cu descărcare ultra-rapidă, care ajută la depășirea restricțiilor rețelei. Acesta utilizează o baterie care se reîncarcă la viteze mai mici și poate acționa atât ca rezervor de energie pentru a preveni supraîncărcarea rețelei, cât și ca amplificator de putere care permite încărcarea la putere mare.

Sistem integrat BYD pentru stocarea și încărcarea energiei solare

Stațiile de încărcare convenționale sunt adesea criticate pentru că sunt incomode și neigienice, cu conectori și cabluri grele care se murdăresc sau se udă prin contactul cu solul. Designul în formă de T al încărcătorului FLASH ridică aceste componente departe de potențialii contaminanți, în timp ce conectorul mai ușor și cablul pe șină cu sistem de scripete facilitează semnificativ conectarea vehiculului, indiferent de poziția portului de încărcare.

LANSAREA EUROPEANĂ VA FI MARCATĂ DE DENZA Z9GT

Primul model care integrează tehnologiile FLASH Charging și Blade Battery 2.0 care va ajunge la clienții europeni va fi DENZA Z9GT, modelul de top al mărcii premium BYD, un grand tourer de tip shooting-brake. Specificațiile finale ale versiunii europene a mașinii vor fi publicate în următoarele săptămâni.

BYD intenționează să implementeze rețeaua sa de stații de încărcare FLASH la scară globală. Detaliile privind lansarea internațională vor fi anunțate ulterior.

Despre BYD

BYD este o companie multinațională de înaltă tehnologie dedicată valorificării inovațiilor tehnologice pentru o viață mai bună. Fondată în 1994 ca producător de baterii reîncărcabile, BYD se mândrește acum cu un domeniu de activitate diversificat, care acoperă automobile, transport feroviar, energii noi și electronice, cu peste 30 de parcuri industriale în China, Statele Unite, Canada, Japonia, Brazilia, Ungaria și India. De la achiziția și stocarea energiei până la aplicațiile sale, BYD se dedică furnizării de soluții energetice cu emisii zero, care reduc dependența globală de combustibilii fosili. Amprenta sa în domeniul vehiculelor cu energie nouă acoperă acum 6 continente, peste 100 de țări și regiuni și mai mult de 400 de orașe. Listată atât la Bursa de Valori din Hong Kong, cât și la Bursa de Valori din Shenzhen, compania este cunoscută ca fiind o întreprindere Fortune Global 500 care furnizează inovații în căutarea unui mediu mai verde. Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați www.bydglobal.com.

Despre BYD Auto

Fondată în 2003, BYD Auto este filiala auto a BYD, o companie multinațională de înaltă tehnologie dedicată valorificării inovațiilor tehnologice pentru o viață mai bună. Cu scopul de a accelera tranziția ecologică a sectorului global al transporturilor, BYD Auto se concentrează pe dezvoltarea de vehicule pur electrice și hibride plug-in. Compania a stăpânit tehnologiile de bază ale întregului lanț industrial al vehiculelor cu energie nouă, cum ar fi bateriile, motoarele electrice, controlerele electronice și semiconductorii de calitate auto. În ultimii ani, a înregistrat progrese tehnologice semnificative, printre care bateria Blade, tehnologia hibridă DM-i și DM-p, e-Platform 3.0, tehnologiile CTB și iTAC, sistemul inteligent de control al caroseriei DiSus, arhitectura XUANJI și Super e-Platform. Compania este primul producător auto din lume care a oprit producția de vehicule alimentate cu combustibili fosili în favoarea vehiculelor electrice și s-a menținut în fruntea vânzărilor de vehicule de pasageri cu energie nouă în China timp de 12 ani consecutiv.

Despre BYD Europe

BYD Europe are sediul central în Ungaria și a fost prima filială din străinătate a BYD Group, cu angajamentul de a dezvolta marca internațională BYD Auto pentru a oferi soluții durabile sigure și eficiente în domeniul vehiculelor cu energie nouă, prin inovații tehnologice de vârf la nivel mondial.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați www.byd.com.