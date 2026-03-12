Prima pagină » Actualitate » Decizia luată de trupa Holograf după moartea basistului Iulian „Mugurel” Vrabete

Decizia luată de trupa Holograf după moartea basistului Iulian „Mugurel" Vrabete

12 mart. 2026, 22:59, Actualitate
Decizia luată de trupa Holograf după moartea basistului Iulian „Mugurel” Vrabete

Doliu în muzica românească. Iulian „Mugurel” Vrabete, basistul trupei Holograf și unul dintre membrii emblematici ai formației, a murit joi, la vârsta de 70 de ani. Trupa a transmis un mesaj emoționant fanilor și a anunțat ce se va întâmpla cu concertele programate în perioada următoare.

Holograf își va continua cu desfășurarea spectacolelor programate

Vestea dispariției sale a provocat un val de reacții în rândul fanilor și a colegilor de breaslă. Artistul a fost unul dintre muzicienii care au contribuit decisiv la identitatea sonoră a trupei Holograf, fiind prezent în formație timp de decenii.

Membrii trupei au anunțat că spectacolele programate în perioada următoare vor avea loc, în ciuda momentului dificil.

„Vă mulțumim pentru toate mesajele de susținere pe care le-am primit astăzi. Pentru că mulți dintre voi ne-ați întrebat, vrem să facem câteva precizări. Spectacolele programate în această perioadă – Arad (13 martie), Reșița (14 martie), Timișoara (15 martie) și Sala Palatului (17 martie) – se vor desfășura așa cum au fost anunțate. Nu va fi ușor, dar simțim că avem datoria morală de a respecta dorința și credința lui Mugurel că ‘The show must go on’”, au anunțat membrii trupei Holograf într-o postare pe pagina oficială de Facebook.

Totodată, formația a anunțat și programul pentru cei care doresc să își ia rămas bun de la artist.

„Cei care doresc să își ia rămas bun o pot face mâine, între orele 14:00 și 20:00, la Sala Palatului, unde va fi depus, sau sâmbătă dimineață între orele 09:00 și 11:00 la Crematoriul Vitan Bârzești (Str. Iuliu Hațieganu nr. 1). La Sala Palatului, accesul se va face pe la intrarea artiștilor, situată pe laterala din dreapta a sălii (Str. Valter Mărăcineanu). Ne ajută mult să simțim cât de mulți oameni l-au iubit și l-au respectat pe Mugurel”, au transmis membrii formației.

Cine a fost Iulian „Mugurel” Vrabete

Iulian „Mugurel” Vrabete s-a născut pe 14 octombrie 1955, la Craiova.  A urmat Facultatea de Arhitectură, iar în timpul studiilor a înființat formaţia Basorelief, la Club A.

După ce a absolvit, în 1982, „Mugurel” Vrabete s-a mutat la Alba Iulia, acolo unde a cântat alături de trupa Mass Media. După un timp, regretatul artist s-a mutat la București, iar în 1987 s-a alăturat trupei care l-a consacrat, Holograf, fiind compozitor și textier.

În ultimi ani, Iulian „Mugurel” Vrabete a fost afectat de cancer, însă, în pofida acesteia, basistul a continuat să fie alături zi de zi de trupă: a cântat, a înregistrat și a susținut concerte. Ultima cântare alături de colegii de trupă a fost de Anul Nou, de atunci, basistul nu a mai avut forța necesară să fie în trupă.

