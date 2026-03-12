Prima pagină » Știri externe » Diferență uriașă de trai: un român stabilit în Olanda explică diferențele de prețuri și salarii față de România

Diferență uriașă de trai: un român stabilit în Olanda explică diferențele de prețuri și salarii față de România

13 mart. 2026, 00:14, Știri externe
Diferență uriașă de trai: un român stabilit în Olanda explică diferențele de prețuri și salarii față de România
Sursă Foto: Mega Tours

De mai mulți ani, Marius Petre s-a mutat în Olanda alături de familia sa, iar recent a povestit despre diferența uriașă de trai față de România, mai ales atunci când vine vorba despre raportul dintre salarii și prețurile de zi cu zi.

Un olandez economisește 800 de euro cu minimul pe economie

Românul stabilit de mai mulți ani în Țările de Jos a analizat situația plecând de la un criteriu simplu: puterea reală de cumpărare. În opinia sa, nu prețul în sine spune povestea completă, ci procentul din salariul pe care un om îl plătește pentru produsele și serviciile de bază.

„Eu astăzi vreau să vă explic pas cu pas cum prețuri care sunt mai mari în Olanda sunt, de fapt, mai mici decât ceea ce plătești cu puterea de cumpărare în România. În România, un muncitor cu minimul pe economie supraviețuiește. 2.500 de lei + bonusuri de masă. În Olanda, un muncitor cu salariul minim pe economie poate să economisească 800 de euro în fiecare lună, își permite unul-două concedii în fiecare an, ca să înțelegeți diferența”, a spus acesta, în videoclipul său.

Pentru această comparație, Marius a luat în calcul salariul minim net din cele două state. În România, venitul minim este în jur de 2.500 de lei, adică aproximativ 500 de euro. În Olanda, salariul minim net ajunge la aproximativ 2.250 de euro, echivalentul a peste 11.000 de lei. Practic, venitul minim din Olanda este de aproape patru ori și jumătate mai mare.

„Sunt companii care își țin muncitorii pe 2.500 de lei”

Potrivit românului stabilit în vestul Europei, problema reală apare atunci când se analizează cheltuielile raportate la salariu.

„În România sunt persoane pe care le cunosc, persoane cu care am interacționat sau am copilărit. Muncesc pe 2.500 de lei + bonusuri de masă. Sunt companii care nu-și permit să dea bani în plic, să facă evaziune și își țin muncitorii pe 2.500 de lei”, mai spune românul.

Un exemplu clar, explică Marius Petre, este piața chiriilor. În orașe mari din România, precum Iași, chiria pentru un apartament poate ajunge la aproximativ 80% din salariul minim. În schimb, într-un oraș olandez precum Tilburg, chiria reprezintă aproximativ 44% din salariul minim.

În plus, statul olandez oferă subvenții pentru persoanele cu venituri mici.

„Dacă te încadrezi, poți obține o subvenție. Dacă nu mă înșel, ai chiria de 850 de euro, iar statul îți dă înapoi 280 de euro”.

„Unde e mai scumpă pâinea? Păi în România”

Diferențele se văd și la produsele de bază. Deși prețurile pot părea mai mari la prima vedere în Olanda, raportate la venituri acestea sunt mai accesibile decât în România.

De exemplu, un litru de benzină reprezintă aproximativ 0,28% din salariul minim în România, dar doar 0,08% din salariul minim în Olanda. Situația este similară și în cazul alimentelor de bază. O pâine ajunge la aproximativ 0,4% din salariul minim românesc, în timp ce în Olanda reprezintă doar 0,13% din venitul minim.

„Unde e mai scumpă pâinea? Păi în România. Nu trebuie să iei ceea ce vezi mot-a-mot. Trebuie să faci un calcul procentual, să înțelegi de ce în România ăsta moare de foame, iar celălalt are 800 de euro economie”, explică acesta.

