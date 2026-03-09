Prima pagină » Știri politice » AUR propune reducerea TVA la carburanți

09 mart. 2026, 15:44, Știri politice
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a anunțat depunerea unei inițiative legislative pentru scăderea cotei TVA la combustibili. Potrivit inițiatorilor, măsura propusă are menirea să protejeze agricultorii, antreprenorii, transportatorii și consumatorii în fața scumpirilor în lanț a carburanților care se resimt în prețul alimentelor, serviciilor și bunurilor.

Conform proiectului de lege, prima etapă care va urma a fi implementată în primele trei luni prevede o scădere TVA de la 21% la 5%.

„Aceasta este treapta de urgență. Dă un șoc pozitiv economiei exact în momentul de impact maxim. Protejează imediat consumatorii, fermierii care sunt în plină campanie agricolă de primăvara și transportatorii care plătesc azi cu 35% mai mult pe motorină”, a declarat deputatul AUR, Florin Popovici.

Începând din luna a patra, va intra în vigoare ce-a dea doua etapă, respectiv revenirea TVA la 9%.

„Nu este o scumpire, ci o normalizare. Prețul rămâne semnificativ sub nivelul cu TVA de 21%. Între timp, boom-ul economic generat de trei luni de TVA la 5% se propagă deja în economie cu un decalaj de 2-3 luni, deci românii simt efectul pozitiv tocmai când se face tranziția”, a explicat deputatul Florin Popovici.

Deputatul AUR a susținut, în cadrul unei conferințe de presă, că această măsură va avea inclusiv un efect anti-inflaționist.

„Această măsură are și un efect anti-inflaționist pentru că nu face decât să scadă inflația cu 0,8 până la 2 puncte procentuale, va duce la o creștere în PIB de 0,5-0,8% în timp ce datoria rămâne la cota de 56% din PIB”, a declarat deputatul AUR.

Acesta a mai atras atenția că în lipsa unei intervenții din partea statului, economia națională riscă să ajungă în recesiune.

„O neintervenție nu face altceva decât să ducă la o creștere a inflației cu 12-14%,dobânzile vor crește, implicit, acestea vor antrena o creștere a ratelor la credite cu 200 până la 400 de lei. Practic, asistăm la o intrare în recesiunea economiei românești”, a adăugat Florin Popovici.

Potrivit inițiatorilor, mecanismul propus se regăsește aplicat cu succes și în alte state din Uniunea Europeană.

„Polonia în 2022 a redus TVA la combustibili de la 23% la 8%, o reducere mai agresivă decât a noastră. Germania, Belgia, Spania, Irlanda, toate au aplicat reduceri similare în criza energetică din 2022. Comisia Europeana a autorizat fiecare dintre aceste masuri”, a mai spus Florin Popovici.

„Costul inacțiunii este comparabil sau mai mare decât costul acestei măsuri. Dacă nu se intervine și barilul ajunge la 120 de dolari, statul economisește 8-10 miliarde din TVA neredusă, dar pierde tot atâția miliarde din încetinirea economică”, a subliniat deputatul AUR.

Reprezentanții AUR solicită Guvernului Bolojan să nu blocheze această inițiativă legislativă și să asculte de vocea milioanelor de români care plătesc aproape 60% din prețul benzinei doar pe taxe.

