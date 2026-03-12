Prima pagină » Știri politice » Volodimir Zelenski, în vizită la Baza 86 Aeriană de la Borcea. Președintele Ucrainei s-a întâlnit și cu viitorii piloți F16 ai țării sale

12 mart. 2026, 22:57, Știri politice
Volodimir Zelenski, în vizită la Baza 86 Aeriană de la Borcea. Președintele Ucrainei s-a întâlnit și cu viitorii piloți F16 ai țării sale
După încheierea întâlnirilor de la Cotroceni și Palatul Victoria, cu Președintele și primul ministru, președintele Zelenski s-a deplasat la Baza de la Borcea.  Ministrul Apărării, Radu Miruță, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-au deplasat joi la Baza 86 Aeriană de la Borcea, însoțiți generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, și generalul-locotenent Leonard Baraboi, șeful Statului Major al Forțelor Aeriene, anunță oficial Ministerul Apărării. Reamintim, Baza de la Borcea este unul din centrele de instruire ale piloților ucraineni pentru avioanele F16.

Cu puțin înainte de deplasarea la baza de la Borcea, România și Ucraina au semnat două documente comune referitoare la colaborarea în industria de apărare, producerea în comun de drone, și unul la cooperaarea strategică în domeniul energiei.

Ministrul apărării naționale, Radu Miruță, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, au efectuat joi, 12 martie, o vizită în Baza 86 Aeriană „Locotenent aviator Gheorghe Mociorniță”, de la Borcea, județul Calărași.

Cu acest prilej, cei doi oficiali s-au întâlnit cu personalul și cursanții Centrului de Instruire F-16 din România.

Discuțiile purtate au vizat consolidarea sprijinului pentru Ucraina și întărirea capacităților de apărare pe Flancul Estic al NATO, anunță MApN.

Postarea lui Radu Miruță

Astăzi am mers împreună cu președintele Zelenski la Baza 86 Aeriană de la Fetești, acolo unde tineri romani și ucrainieni se antrenează pentru a deveni piloți de avioane F-16. I-am văzut pe viitorii piloți ucrainieni emoționați în discuția cu președintele lor. Era o emoție sinceră, dar și o conștientizare profundă a responsabilității pe care o poartă.
Președintele Zelenski a mulțumit în repetate rânduri pentru sprijinul oferit de România. La rândul meu, i-am mulțumit pentru rezistența poporului ucrainean, care ține agresiunea Rusiei lui Putin departe de granițele noastre. Noi dormim liniștiți in paturile noastre pentru că de patru ani ucrainienii țin piept agresorului Putin.

Agenda întâlnirii de astăzi a inclus, de asemenea, discuții privind continuarea programelor de pregătire pentru piloții ucraineni, ca parte a eforturilor aliate de consolidare a capacităților forțelor aeriene ucrainene.

La activitate au mai participat generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, și generalul-locotenent Leonard Baraboi, șeful Statului Major al Forțelor Aeriene.

