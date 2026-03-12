Volodimir Zelenski, în vizită la Baza 86 Aeriană de la Borcea. Președintele Ucrainei s-a întâlnit și cu viitorii piloți F16 ai țării sale

Cu puțin înainte de deplasarea la baza de la Borcea, România și Ucraina au semnat două documente comune referitoare la colaborarea în industria de apărare, producerea în comun de drone, și unul la cooperaarea strategică în domeniul energiei.
Ministrul apărării naționale, Radu Miruță, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, au efectuat joi, 12 martie, o vizită în Baza 86 Aeriană „Locotenent aviator Gheorghe Mociorniță”, de la Borcea, județul Calărași.
Cu acest prilej, cei doi oficiali s-au întâlnit cu personalul și cursanții Centrului de Instruire F-16 din România.
Discuțiile purtate au vizat consolidarea sprijinului pentru Ucraina și întărirea capacităților de apărare pe Flancul Estic al NATO, anunță MApN.
Agenda întâlnirii de astăzi a inclus, de asemenea, discuții privind continuarea programelor de pregătire pentru piloții ucraineni, ca parte a eforturilor aliate de consolidare a capacităților forțelor aeriene ucrainene.
La activitate au mai participat generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, și generalul-locotenent Leonard Baraboi, șeful Statului Major al Forțelor Aeriene.
