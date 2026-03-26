Redeschiderea aripii istorice a Muzeului Național Tehnic „Prof. Ing. Dimitrie Leonida”. După 40 de ani în care a fost închisă publicului, această parte a muzeului se află în proces de modernizare și revine la viață.

Proiectul este inițiat de Grupul Electrica și Fundația Electrica și pune în valoare moștenirea tehnică românească într-un spațiu adaptat noilor generații. Numeroase exponate și biroul savantului Dimitrie Leonida sunt gata să fie redescoperite într-un format prietenos și interactiv.

Despre semnificația acestui proiect, Alexandru Chiriță, CEO Electrica, declară:

„Pentru noi, redeschiderea aripii istorice a Muzeului Tehnic „Prof. Ing. Dimitrie Leonida” reprezintă un gest de respect față de o viziune care a pus educația și tinerii în centrul progresului. Credem că viitorul energiei se construiește pornind de la înțelegerea istoriei și a drumului parcurs până astăzi. De aceea, ne dorim ca acest spațiu să devină un loc în care copiii descoperă, pun întrebări și își construiesc propriul drum. Vă aștept