E oficial! Centrul de Diagnostic, Tratament și Cercetare a Tuberculozei „Marius Nasta" va fi finalizat în luna august!

Centrul de Diagnostic, Tratament și Cercetare a Tuberculozei, pe care îl construim pe Calea Șerban Vodă, se regăsește pe lista scurtă a celor 8 unități medicale ce se construiesc în România cu fonduri nerambursabile obținute din PNRR, a căror finalizare este confirmată oficial în termenul de execuție al Planului Național de Redresare și Reziliență.

Aflat într-un stadiu de execuție de 75%, informație confirmată astăzi și de către ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, noul spital va fi finalizat în luna august a acestui an și, ulterior, va fi dat în folosința Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”.
Noua facilitate medicală construită de către Sectorul 4 va avea o capacitate de 115 paturi, dintre care 19 de terapie intensivă. În plus, noul spital va beneficia și de următoarele funcțiuni:

• Bloc operator cu 3 săli de operație
• Stație centrală de sterilizare
• Laborator de analize medicale
• Laborator de cercetare
• Laborator de anatomie patologică
• Ambulatoriu
• Imagistică și radiodiagnostic – ecografie, CT, aparat RX standard
• Compartiment de primire urgențe de specialitate CPU-S

Construcția noului spital a început în luna aprilie 2024, pe terenul pe care au existat clădirile „Zerlendi” ale Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, vechi de 130 de ani, aflate într-o stare avansată de degradare, incompatibilă, din toate punctele de vedere, cu practicarea unui act medical de calitate și care au fost dezafectate în totalitate.
Noul centru de specialitate va deservi nu doar Sectorul 4 sau Capitala, ci se va adresa pacienților din toată țara. Edificarea acestuia este cu atât mai importantă și mai utilă cu cât, conform ultimelor date statistice, România este țara Uniunii Europene cu cea mai mare incidență a TBC (de 4 ori peste media UE) și cu o rată a mortalității de 6,5 ori mai mare decât media din Uniunea Europeană (5,1 decese la fiecare 100.000 de locuitori).

Acesta este cea de-a patra facilitate medicală pe care Sectorul 4 o construiește în ultimii 7 ani, după Unitatea de Primiri Urgențe și Secția pentru tratarea Marilor Arși de la Spitalul „Bagdasar-Arseni” și după construcția clinicii de stomatologie, operaționalizată astăzi de către Spitalul Universitar de Urgență București.

„Ca medic, nu uit nicio clipă că în spatele fiecărui proiect de infrastructură medicală se află, de fapt, oameni: pacienți care au nevoie de tratamente mai bune, familii care așteaptă speranță și cadre medicale care merită condiții moderne pentru a-și putea face meseria la cele mai înalte standarde. PNRR-ul a oferit României o șansă reală de dezvoltare, iar Bucureștiul are nevoie, mai mult ca oricând, de spitale moderne, pentru că aici ajung, în fiecare zi, pacienți din întreaga țară. Mă bucur enorm să văd că, de la o zi la alta, ne apropiem de finalizarea acestui proiect atât de important. Țin în permanență legătura cu constructorul, care lucrează acum la fațadele spitalului, la compartimentarea sălilor de operație, la instalații și la finisajele interioare din zona saloanelor. În acest ritm, sunt toate șansele ca, până la finalul lunii august, spitalul să fie finalizat”.

