Invitat la emisiunea „Cu Gândul la București”, Ionel Scrioșteanu a vorbit despre avertismentele date constructorului A1. Secretarul de Stat a explicat care sunt impedimentele în procesul de construcție. Acesta a precizat că în cazul acestui lot de autostradă se aplică și aceste impedimente legislative. Dar a specificat și că firma de construcții nu se mobilizează suficient.

„Deci aici avem mai multe intervenții. Este vorba de sectorul de la A1, avem un prim lot acolo pe care l-am realizat deja și o primă parcare pe Centura Capitalei pentru tiruri și chiar este folosită, cu grupuri sanitare, cu iluminat, cu tot ce trebuie. De la această parcare până la DN5 avem un contract semnat. Proiectul este DN5 intersecția cu drumul național către Giurgiu Bulgaria, Turcia, până la Jilava, acolo încă se circulă pe două benzi. Într-adevăr, avem un contract semnat, lucrările au început în toamnă, nu performează foarte bine acest constructor. Chiar săptămâna trecută am avut o ședință în șantier și l-am avertizat pentru că momentul în care se dă în trafic, se slăbește presiunea traficului pe acest sector fiind dublat deja de A0 pe semi-inelul sudic și poate să lucreze mult mai ușor. Aici avem o serie de probleme cu câteva exproprieri suplimentare, pentru că au fost necesare câteva modificări de proiect. Studiile de fezabilitate pe care lucrăm noi sunt unele vechi și în perioada precedentă, până în 2020 sau chiar și după, n-a mai trecut la revizuirea unora dintre ele și am mers spre documentații pentru că am dorit să intrăm cât mai repede în șantier. Între timp s-au mai modificat norme, s-au mai introdus rețele de utilități noi, unele necomunicate prin avizele pe care ni le emit. Tot felul de chestiuni de genul acesta, care generează modificări de proiect și care generează exproprieri suplimentare, cum este și în acest caz. Această procedură dă modificări. Se mai modifică din punct de vedere legal și actele normative care în ceea ce privește construcțiile, de exemplu, s-au trecut la anumite trepte suplimentare. În ceea ce privește cutremurele, sunt tot felul de documente care se modifică de la momentul în care s-a realizat studiul de fezabilitate, în cazul nostru la zero. Acestea sunt elemente care permit constructorului să solicite extensii de timp legale, contractuale și pe care suntem obligați să le dăm și suntem obligați să le punem în contract, pentru că altfel s-a blocat contractul. Nu ai soluție tehnică sau legală să poți să mergi mai departe. Suntem în acest caz și pe acest sector de centură actuală. Asta nu înseamnă că constructorul s-a mobilizat. L-am avertizat să crească mobilizarea în următoarea perioadă, pentru că se mută și o parte din trafic pe A0. Mai sunt câteva imobile de transferat de la alte instituții ale statului, gen Ministerul Apărării, Televiziunea Română, Arhivele de Film. Sunt instituții care au imobile în proximitate a centurii și care trăiesc trecute către noi și către constructor pentru a se realiza acest obiectiv. Eu sunt pe principiu că trebuie să facem front comun cu fiecare constructor în parte, să-l sprijinim, să-l presăm, să ducem lucrările la capăt, pentru că spiritul legii este construim. Mulți mi-au spus în anii trecuți, acum un an, acum un an jumate reziliați cu cutare, n-am vrut să intru într-o zonă care să permită blocare sau vreun risc de blocare a mediu pentru că știam cât de important este acest lot. ”, a spus Ionel Scrioșteanu.