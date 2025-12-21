Prima pagină » Știri externe » Atena s-a îmbrăcat în „roșu”. Mii de greci au participat la „Cursa lui Moș Crăciun“

Atena s-a îmbrăcat în „roșu”. Mii de greci au participat la „Cursa lui Moș Crăciun“

21 dec. 2025, 15:39, Știri externe
Atena s-a îmbrăcat în „roșu”. Mii de greci au participat la „Cursa lui Moș Crăciun“
Sursă foto: Facebook/ Yiannis Moralis

Mii de cetățeni de toate vârstele, costumați în Moș Crăciun, au răspuns apelului Primăriei din Pireu, Grecia, și au participat, duminică, la cel mai vesel și special maraton de sărbători – Athens Santa Run 2025.

Primarul orașului Pireu, Yiannis Moralis, a participat și el la Cursa lui Moș Crăciun, alături de soția sa, dând un exemplu comunității sale. Au participat inclusiv viceprimari și consilieri municipali. Startul a fost dat la scurt timp după ora 10:00 dimineața de către primarul Atenei, Haris Doukas, iar o mulțime colorată a năvălit pe străzile orașului. Participanții au parcurs un traseu de 2,8 kilometri.

Cei care au furat privirile trecătorilor au fost cățeii, care au purtat și ei costume de Moș Crăciun.

Evenimentul are un puternic caracter social. Încasările de astăzi vor fi donate Centrului de Recepție și Solidaritate al Municipiului Atena (K.Y.A.D.A.), sprijinindu-i în esență pe cei aflați în nevoie în aceste zile festive.

„Am alergat pentru o cauză nobilă și am umplut Atena cu Moși Crăciun. Cursa lui Moș Crăciun, 2,8 kilometri, peste 1.000 de participanți și cred că am început programul nostru festiv foarte dinamic și avem evenimente excelente imediat după. Vă mulțumesc tuturor, sărbători fericite și vă așteptăm la Târgul de Crăciun, în Piața Kotzia”, a declarat primarul Atenei, Haris Doukas.

Tuturor alergătorilor li s-a acordat o medalie comemorativă, ca recunoaștere simbolică a participării lor, la o acțiune care a evidențiat valorile voluntariatului.

 

 

Casa lui Kevin din „Singur Acasă” este renovată de noul său proprietar. Fanii au cerut să fie adusă la aspectul din clasicul film de sărbători

Există Moș Crăciun. Un pompier din Botoșani adăpostește o familie cu șapte copii în casa moștenită de la bunici

