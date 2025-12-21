Prima pagină » Știri politice » „O nebunie juridică și constituțională”. Avocatul Toni Neacșu a reacționat după ce Nicușor Dan a anunțat un referendum în corpul magistraților

„O nebunie juridică și constituțională”. Avocatul Toni Neacșu a reacționat după ce Nicușor Dan a anunțat un referendum în corpul magistraților

21 dec. 2025, 15:28, Știri politice
„O nebunie juridică și constituțională”. Avocatul Toni Neacșu a reacționat după ce Nicușor Dan a anunțat un referendum în corpul magistraților

Adrian Toni Neacșu, fost judecător al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), a reacționat după ce președintele Nicușor Dan a anunțat că va iniția un referendum în justiție. Avocatul a declarat, pentru Gândul, că este inacceptabil ca șeful statului să vină cu o astfel de propunere și să încerce să demită magistrații.

Avocatul Toni Neacșu a transmis că președintele României nu are nicio posibilitate să organizeze un referendum în justiție și susține că intenția lui Nicușor Dan este „o nebunie juridică și constituțională”.

De altfel, Toni Neacșu a declarat că CSM ar trebui să sesizeze de urgență Curtea Constituțională după declarațiile șefului statului.

„Din aceste declarații ar rezulta că intenționează, într-o formă sau alta, să demită membrii CSM”

Avocatul Toni Neacșu a fost tranșant după anunțul făcut de Nicușor Dan și a specificat că CSM „este o autoritate națională distinctă, prevăzută în Constituție, care nu depinde de puterea executivă exercitată prin intermediul Președintelui României”.

Am și comentat deja, ca să spun așa, am zis că și-a uitat pastilele. Nu are absolut nicio posibilitate, nu doar în ceea ce privește organizarea unui referendum în justiție, nici măcar nu știu ce este acela….cu atât mai puțin în ceea ce privește revocarea membrilor CSM.

  • Consiliul Superior al Magistraturii este o autoritate națională distinctă, prevăzută în Constituție, care nu depinde de puterea executivă exercitată prin intermediul Președintelui României. Prin urmare, vorbim despre o nebunie juridică și o nebunie constituțională.
  • Din aceste declarații ar rezulta că intenționează, într-o formă sau alta, să demită membrii CSM ca urmare a acestui referendum, lucru absolut inacceptabil.
  • Prin aceste declarații și prin această declarație de intenție, Președintele României s-a poziționat într-un conflict juridic de natură constituțională cu Consiliul Superior al Magistraturii, în sensul că a intrat pur și simplu cu picioarele în aria de competență constituțională a autorității judecătorești.

Sunt convins că CSM va sesiza, și ar trebui să o facă de urgență, Curtea Constituțională, instituția chemată să soluționeze astfel de conflicte, în cazul de față conflictul dintre Președinte și Consiliul Superior al Magistraturii, a declarat Toni Neacșu, în exclusivitate pentru Gândul.

Președintele Nicușor Dan a anunțat că va iniția un referendum în cadrul corpului magistraților

Președintele Nicușor Dan a anunțat că va iniția, în luna ianuarie, un referendum în cadrul corpului magistraților, cu o singură întrebare.

„Voi iniția în ianuarie, imediat după sărbători, un referendum în cadrul corpului magistraților cu o singură întrebare: Consiliul Superior al Magistraturii acționează în interes public sau acționează în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar? Și dacă magistrații în ansamblul lor vor spune că da, CSM acționează în interes public, vom continua discuțiile legislative, dar dacă însă magistrații în majoritatea lor vor spune că CSM nu reprezintă interesul public, ci interesul breslei, atunci CSM va pleca de urgență”, a declarat Nicușor Dan.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Nicușor Dan dezvăluie că magistrații au rugat să fie preluați din benzinării, ca să vină la Cotroceni, să discute despre Justiție: „Totuși, nu vorbim de rețele de trafic de persoane”
16:20
Nicușor Dan dezvăluie că magistrații au rugat să fie preluați din benzinării, ca să vină la Cotroceni, să discute despre Justiție: „Totuși, nu vorbim de rețele de trafic de persoane”
FLASH NEWS Nicușor Dan vs. lama de bărbierit. Președintele s-a dus la Monumentul Eroilor Revoluției cu mici tăieturi pe bărbie
12:06
Nicușor Dan vs. lama de bărbierit. Președintele s-a dus la Monumentul Eroilor Revoluției cu mici tăieturi pe bărbie
NEWS ALERT 🚨 Nicușor Dan anunță că inițiază, în premieră, referendum în magistratură cu întrebarea: „CSM acționează în interes public sau în interesul unui grup din sistemul judiciar? Dacă acționează în alt interes, CSM pleacă acasă”
11:35
🚨 Nicușor Dan anunță că inițiază, în premieră, referendum în magistratură cu întrebarea: „CSM acționează în interes public sau în interesul unui grup din sistemul judiciar? Dacă acționează în alt interes, CSM pleacă acasă”
FLASH NEWS Nicușor Dan spune că poate sesiza CCR, chiar și după ce o lege fost reexaminată de Parlament. Contestă iar președintele legea Vexler?
20:19
Nicușor Dan spune că poate sesiza CCR, chiar și după ce o lege fost reexaminată de Parlament. Contestă iar președintele legea Vexler?
ULTIMA ORĂ Deputaţii AUR l-au vizitat pe vicele din Drăgăşani, mazilit de şef în Cimitirul Eternitatea: „Aşa cum conduce Bolojan, i-a învăţat şi pe primarii PNL”
18:57
Deputaţii AUR l-au vizitat pe vicele din Drăgăşani, mazilit de şef în Cimitirul Eternitatea: „Aşa cum conduce Bolojan, i-a învăţat şi pe primarii PNL”
LIVE UPDATE Ciprian Ciucu, îngrozit de situația finaciară de la Primărie, în prima zi de mandat. A ajuns să-i dea dreptate lui N. Dan:„Referendumul trebuie să se întâmple”
13:10, 20 Dec 2025
Ciprian Ciucu, îngrozit de situația finaciară de la Primărie, în prima zi de mandat. A ajuns să-i dea dreptate lui N. Dan:„Referendumul trebuie să se întâmple”
Mediafax
Solstițiul de iarnă 2025. Ce se întâmplă în cea mai scurtă zi a anului
Digi24
„Macron l-a trădat pe Merz și știe că va trebui să plătească”. Cum s-au inversat rolurile Franței și Germaniei în Uniunea Europeană
Cancan.ro
Ultimul mesaj postat de Mălina e tulburător: 'Dă-mi, Doamne, timp. Mai dă-mi un anotimp'
Prosport.ro
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Adevarul
„Asta e tot ce vreau eu”. Reacția virală a unei mame filipineze din România a emoționat internetul
Mediafax
Romanul din 1987 care a devenit bestseller peste noapte. A stârnit o adevărată revoltă!
Click
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță o lună ianuarie 2026 cum nu a mai fost în România. Ce se întâmplă în București
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Narcisa Suciu la mai bine de 15 ani de când a plecat în Finlanda. De ce s-a reîntors în țară? E de nerecunoscut
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
Descopera.ro
Puțini îi știu numele, dar invenția ei a schimbat viața a milioane de femei
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Descopera.ro
Cactusul care înflorește doar o dată pe an: o poveste despre frumusețe efemeră și misterul naturii
HOROSCOP Cele 3 zodii feminine care vor fi cerute de soție în 2026, potrivit celebrei Neti Sandu de la Pro TV
16:18
Cele 3 zodii feminine care vor fi cerute de soție în 2026, potrivit celebrei Neti Sandu de la Pro TV
DISTRACȚIE Cel mai recent „flagel” din Singapore este pickleball-ul. Jucătorii entuziaști poartă un război constant cu vecinii sătui de zgomotul mingilor
16:17
Cel mai recent „flagel” din Singapore este pickleball-ul. Jucătorii entuziaști poartă un război constant cu vecinii sătui de zgomotul mingilor
CONTROVERSĂ „Ginerele de la Casa Albă”: Cum a ajuns Jared Kushner omul din umbră al misiunii pentru pace a lui Donald Trump
16:11
„Ginerele de la Casa Albă”: Cum a ajuns Jared Kushner omul din umbră al misiunii pentru pace a lui Donald Trump
IT&C România, ultimul loc în UE la utilizarea inteligenței artificiale generative
15:44
România, ultimul loc în UE la utilizarea inteligenței artificiale generative
CRĂCIUN Atena s-a îmbrăcat în „roșu”. Mii de greci au participat la „Cursa lui Moș Crăciun“
15:39
Atena s-a îmbrăcat în „roșu”. Mii de greci au participat la „Cursa lui Moș Crăciun“
JUSTIȚIE Cum îl încurcă Constituția pe președintele Nicușor Dan, atunci când vorbește de declanșarea unui referendum în Justiție. Șeful statului vrea să desființeze chiar „garantul independenței Justiției”, potrivit legii fundamentale a României
15:33
Cum îl încurcă Constituția pe președintele Nicușor Dan, atunci când vorbește de declanșarea unui referendum în Justiție. Șeful statului vrea să desființeze chiar „garantul independenței Justiției”, potrivit legii fundamentale a României

Cele mai noi