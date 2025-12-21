Adrian Toni Neacșu, fost judecător al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), a reacționat după ce președintele Nicușor Dan a anunțat că va iniția un referendum în justiție. Avocatul a declarat, pentru Gândul, că este inacceptabil ca șeful statului să vină cu o astfel de propunere și să încerce să demită magistrații.

Avocatul Toni Neacșu a transmis că președintele României nu are nicio posibilitate să organizeze un referendum în justiție și susține că intenția lui Nicușor Dan este „o nebunie juridică și constituțională”.

De altfel, Toni Neacșu a declarat că CSM ar trebui să sesizeze de urgență Curtea Constituțională după declarațiile șefului statului.

„Din aceste declarații ar rezulta că intenționează, într-o formă sau alta, să demită membrii CSM”

Avocatul Toni Neacșu a fost tranșant după anunțul făcut de Nicușor Dan și a specificat că CSM „este o autoritate națională distinctă, prevăzută în Constituție, care nu depinde de puterea executivă exercitată prin intermediul Președintelui României”.

”Am și comentat deja, ca să spun așa, am zis că și-a uitat pastilele. Nu are absolut nicio posibilitate, nu doar în ceea ce privește organizarea unui referendum în justiție, nici măcar nu știu ce este acela….cu atât mai puțin în ceea ce privește revocarea membrilor CSM.

Consiliul Superior al Magistraturii este o autoritate națională distinctă, prevăzută în Constituție, care nu depinde de puterea executivă exercitată prin intermediul Președintelui României. Prin urmare, vorbim despre o nebunie juridică și o nebunie constituțională.

Din aceste declarații ar rezulta că intenționează, într-o formă sau alta, să demită membrii CSM ca urmare a acestui referendum, lucru absolut inacceptabil.

Prin aceste declarații și prin această declarație de intenție, Președintele României s-a poziționat într-un conflict juridic de natură constituțională cu Consiliul Superior al Magistraturii, în sensul că a intrat pur și simplu cu picioarele în aria de competență constituțională a autorității judecătorești.

Sunt convins că CSM va sesiza, și ar trebui să o facă de urgență, Curtea Constituțională, instituția chemată să soluționeze astfel de conflicte, în cazul de față conflictul dintre Președinte și Consiliul Superior al Magistraturii”, a declarat Toni Neacșu, în exclusivitate pentru Gândul.

Președintele Nicușor Dan a anunțat că va iniția un referendum în cadrul corpului magistraților

Președintele Nicușor Dan a anunțat că va iniția, în luna ianuarie, un referendum în cadrul corpului magistraților, cu o singură întrebare.

„Voi iniția în ianuarie, imediat după sărbători, un referendum în cadrul corpului magistraților cu o singură întrebare: Consiliul Superior al Magistraturii acționează în interes public sau acționează în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar? Și dacă magistrații în ansamblul lor vor spune că da, CSM acționează în interes public, vom continua discuțiile legislative, dar dacă însă magistrații în majoritatea lor vor spune că CSM nu reprezintă interesul public, ci interesul breslei, atunci CSM va pleca de urgență”, a declarat Nicușor Dan.

