Putin este „gata de dialog” cu Emmanuel Macron. Când au discutat ultima dată cei doi lideri. Reacția Palatului Élysée

Președintele Vladimir Putin este „gata de dialog” cu omologul său francez Emmanuel Macron, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în noaptea de sâmbătă spre duminică.

„El (Macron – n.r.) a spus că este pregătit să discute cu președintele Putin. Probabil este foarte important să ne amintim ce a spus președintele în timpul conferinței sale (de vineri n.r.). De asemenea, și-a exprimat dorința de a se angaja în dialog cu Macron. Prin urmare, dacă există voință politică reciprocă, atunci aceasta nu poate fi evaluată decât pozitiv”, a declarat Peskov.

Macron: Europa va trebui să reia legătirile cu Putin în legătură cu Ucraina

Reamintim că, săptămâna aceasta, la Bruxelles, președintele francez Emmanuel Macron a declarat că ar fi util ca guvernele europene să reia dialogul cu Vladimir Putin, pe măsură ce SUA avansează cu negocierile de pace. El a afirmat că țările UE trebuie să găsească o modalitate de a face acest lucru în următoarele săptămâni.

„Fie se ajunge la o pace durabilă” în negocierile actuale, „fie găsim modalități prin care europenii să reia dialogul cu Rusia — în transparență și asociere cu Ucraina”, a declarat Macron reporterilor de la Bruxelles. „Va deveni din nou util să discutăm cu Vladimir Putin”. „Cred că noi, europenii și ucrainenii, avem interesul să găsim cadrul pentru a ne relua în mod corespunzător această discuție. Altfel, discutăm prin negociatori care vor discuta singuri cu rușii, ceea ce nu este optim”, a insistat el.

Palatul Élysée a salutat pozițiea președintelui rus

Președinția franceză a considerat „binevenită” declarația președintelui rus Vladimir Putin că este „gata” să discute cu omologul său Emmanuel Macron, adăugând că va decide „în zilele următoare” modalitățile în care acest lucru ar putea avea loc.

„Este binevenit faptul că Kremlinul și-a dat aprobarea publică acestei abordări. Vom decide în zilele următoare cu privire la cea mai bună modalitate de a proceda”, a indicat Palatul Élysée, duminică, relatează BFMTV.

Președinția franceză a subliniat însă că orice discuție cu Moscova se va desfășura „în deplină transparență” cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu europenii și că obiectivul rămâne acela de a obține o „pace solidă și durabilă” pentru ucraineni.

Un apel telefonic, pe 1 iulie

Emmanuel Macron și Vladimir Putin au avut o conversație telefonică pe 1 iulie, prima din ultimii trei ani. Dar au putut doar să-și recunoască diferențele de opinie. După ce au discutat despre crizele din Orient, când conversația a ajuns la Ucraina, Putin a afirmat că războiul ar fi o consecință a politicii occidentale. El a acuzat țările occidentale că „ignoră interesele de securitate ale Rusiei”. Înainte de această convorbire, Putin și Macron mai discutaseră la telefon în septembrie 2022.

Negocieri conduse de Steve Witkoff, trimisul special al lui Donald Trump, și Jared Kushner, ginerele președintelui american, au loc în acest weekend în Florida, cu trimiți ucraineni și europeni, pe de o parte, și trimisul rus Kirill Dmitriev, care a sosit sâmbătă, pe de altă parte.

Kremlinul a declarat, duminică, că o întâlnire comună a reprezentanților americani, ucraineni și ruși „nu este pregătită”.

