Cum îl încurcă Constituția pe președintele Nicușor Dan, atunci când vorbește de declanșarea unui referendum în Justiție. Șeful statului vrea să desființeze chiar „garantul independenței Justiției”, potrivit legii fundamentale a României

Președintele Nicușor Dan a anunțat de la Palatul Cotroceni că, în lipsă de alternative în scandalul din Justiție, va declanșa chiar un referendum în interiorul puterii separate a statului, Justiția. Totul pentru a dărâma Consiliul Superior al Magistraturii, despre care crede șeful statului că nu mai reprezintă interesul public, ci interese de grup, alte unor persoane.

Numai că inițiativa președintelui Nicușor Dan – parte a puterii Executive – în confruntare cealaltă putere separată a statului – Justiția – se lovește chiar în Constituție, legea fundamentală a statului român. Președintele României nu poate iniția sau declanșa referendumuri în interiorul altor puteri ale statului sau pliate pe categorii profesionale și nici nu poate desființa CSM. Consiliul Superior al Magistraturii este potrivit legii garantul independenței Justiției iar Nicușor Dan, ca președinte, are putere să prezideze doar ședințele CSM.

Constituția stabilește că Președintele nu poate declanșa decât referendumuri la care să participe poporul, nu categorii din altă putere a statului

Potrivit legii fundamentale, președintele României, oricare ar fi el, poate declanșa referendumuri, însă numai populare, cu participarea tuturor cetățenilor. Și pe teme de interes național.

Are.90 din Constituție spune clar că „Preşedintele României, după consultarea Parlamentului, poate cere poporului să-şi exprime, prin referendum, voinţa cu privire la probleme de interes naţional”.

Constituția stabilește CSM drept garantul independenței Justiției, iar președintele doar prezidează ședințele

În plus, are 133 din Constituție, declară Consiliul Superior al Magistraturii chiar garantul independenței Justiției. Potrivit alin 6 din același articol, Nicușor Dan poate doar prezida ședințele CSM (lucru pe care nu l-a făcut până acum) și doar atât.

În ceea ce privește Justiția – putere separată a statului, Constituția îi dă președintelui României, parte a puterii Executive, puteri limitate. Președintele prin decret – introduce și scoate – membrii din sistemul Judiciar ( judecători și procurori) și are decizia finală pe numirea procurorilor șefi ai Parchetului General, DIICOT și DNA.

Ce a spus Nicușor Dan: „Dacă CSM nu reprezintă interesul public, ci interesul breslei, atunci Consiliul Superior al Magistraturii va pleca de urgență”

„Față de această situație pe care o apreciez ca fiind gravă, voi iniția în ianuarie, imediat după sărbători, un referendum în cadrul Corpului Magistraților cu o singură întrebare: „Consiliul Superior al Magistratului acționează în interes public sau acționează în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?Și, dacă magistrații, în ansamblul lor, vor spune că da, Consiliul Superior al Magistraturii acționează în interes public, vom continua discuțiile legislativ și tot ce am spus mai devreme. Dar dacă însă magistrații, în majoritatea lor, vor spune că Consiliul Superior al Magistraturii nu reprezintă interesul public, ci interesul breslei, atunci Consiliul Superior al Magistraturii va pleca de urgență”, a spus Nicușor Dan în declarația de presă de la Palatul Cotroceni, înainte de întâlnirea de mâine cu magistrații”.

Nicușor Dan ar vrea să trimită hârtii cu antetul Administrației Prezidențiale la adresa fiecărui magistrat

Potrivit unor surse, președintele Nicușor Dan nu are încă o idee clară despre cum poate declanșa legal un referendum în interiorul magistraturii. Șeful statului se gândește să trimită o hârtie acasă fiecărui magistrat în parte, cu antetul Administrației Prezidențiale, în care să întrebe persoanele care lucrează în sistemul judiciar dacă sunt sau nu de acord cu actualul CSM.

În rest, Nicușor Dan insistă pentru schimbări în fruntea magistraturii. El susține că s-a întâlnit cu șefa ÎCCJ, Lia Savonea dar și cu șefii pachetelor, dar nu a fost mulțumit de răspunsurile/ atitudinile acestora.

Nicușor Dan: „Au vrut ca colegii mei să-i preia din benzinării, ca să nu se vadă că intră în Cotroceni. Totuși, nu vorbim de trafic de persoane”

Președintele Nicușor Dan a anunțat că se întâlnește mâine cu 20 de magistrați care vor să vorbească cu el față în față.

„Au existat mesaje de influențare, intimidare. Apoi, multă lume, din ce o să vedem, multă lume, mulți dintre cei care ne-au scris, au solicitat să ne întâlnim, dar nu în 22 decembrie, tocmai pentru că există o teamă că participarea la o astfel de întâlnire să aibă repercusiuni. Și am ajuns inclusiv la propuneri nepotrivite, să vină pe rând, să stea în diferite săli pe aici, ca să nu se intersecteze, sau chiar colegi de-ai mei să-i preia din benzinării din București ca să nu se vadă că intră în Palatul Cotroceni.

Totuși, e o chestiune foarte serioasă, nu vorbim de rețele de trafic de persoane sau cine știu eu ce, vorbim de a treia putere în statul ăsta.

Prin urmare, am decis că mâine, la ora 10:00, vom face o discuție publică cu cei care doresc să-și asume public să transmită un mesaj, iar toate discuțiile private în regim de confidențialitate vor fi reprogramate. Toți cei care solicită o întâlnire în regim de confidențialitate cu noi o vor avea, dar nu mâine.”

