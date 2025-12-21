Prima pagină » Actualitate » România, ultimul loc în UE la utilizarea inteligenței artificiale generative

România, ultimul loc în UE la utilizarea inteligenței artificiale generative

21 dec. 2025, 15:44, Actualitate
Potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat, România ocupă ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește utilizarea inteligenței artificiale generative.

În anul 2025, doar 17,8% dintre românii cu vârste între 16 și 74 de ani au folosit instrumente de inteligență artificială.

Cine conduce topul

Procentul este unul semnificativ sub media europeană și mult inferior celui înregistrat în țări precum Norvegia, Danemarca sau Elveția, unde aproape jumătate din populație apelează frecvent la IA.

Deși accesul la tehnologie este tot mai facil, utilizarea inteligenței artificiale în România rămâne limitată și sporadică. Mulți români declară că folosesc IA doar ocazional, mai ales pentru sarcini simple, precum redactarea unor mesaje sau căutarea unor informații punctuale.

Un aspect neobișnuit relevat de datele Eurostat este faptul că românii care folosesc inteligența artificială o fac frecvent pentru a primi răspunsuri la dileme personale.

Întrebări legate de fidelitatea partenerului de viață, decizii privind divorțul sau alte situații emoționale sensibile sunt adresate tot mai des aplicațiilor de tip ChatGPT.

Inteligența artificială greșește istoria. Cum e „reinventată” Roma antică prin imagini false

Cum poate să transforme inteligența artificială economia globală până în 2031

Lumea virtuală „a înghițit” lumea reală? Analiza care distruge mitul supremației digitale. Cărțile, mallurile și mașinile înving roboții și inteligența artificială. Expert digital: „O fuziune între lumi”

