Ce jucării sunt periculoase pentru copii. Atenție la cadourile pe care le faceți de Crăciun!

21 dec. 2025, 14:52, Actualitate
Ce jucării sunt periculoase pentru copii / Sursa FOTO: Envato

Jucăriile periculoase de Crăciun revin în atenția publicului în fiecare sezon festiv, pe fondul cererii uriașe pentru produse populare, dar și al riscurilor reale pe care unele dintre ele le ascund.

De la jucării clasice din trecut până la produse moderne, aparent inofensive, specialiștii avertizează că lipsa informării și a supravegherii poate transforma bucuria sărbătorilor într-o situație de urgență medicală, scrie Science Alert.

Clachetele, risc pentru cei mici

Printre cele mai cunoscute jucării periculoase de Crăciun din anii ’60–’70 se numără clachetele (n.r. – clackers), două bile dure prinse de un șnur, care produceau un zgomot puternic atunci când erau lovite una de alta. Primele versiuni, realizate din sticlă, se spărgeau frecvent și provocau răni grave, inclusiv leziuni oculare.

Chiar și variantele din plastic au rămas periculoase, fiind folosite adesea ca obiecte de lovire. Multe școli le-au interzis, însă ele au cunoscut reveniri sporadice în diferite țări, cu accidente raportate inclusiv recent.

O categorie extrem de problematică de jucării periculoase de Crăciun o reprezintă jucăriile cu magneți detașabili. Dacă sunt înghițiți, aceștia pot provoca complicații severe. Magneții se pot atrage prin pereții intestinelor, ducând la perforații, hemoragii interne și chiar intervenții chirurgicale de urgență. Medicii subliniază că orice suspiciune de ingestie reprezintă o urgență medicală majoră.

Bilele de apă, realizate din polimeri, sunt alte jucării periculoase de Crăciun care au devenit populare în ultimii ani. Acestea se pot mări de câteva ori după contactul cu lichide și pot provoca blocaje intestinale severe dacă sunt înghițite.

Studiile medicale recente prezintă cazuri în care bilele au ajuns la dimensiuni de până la patru centimetri în interiorul corpului, necesitând intervenții chirurgicale. Riscul este și mai mare pentru copiii cu tulburări de procesare senzorială, care pot avea dificultăți în a semnala disconfortul.

Ce recomandă specialiștii

Pe lângă riscurile pentru copii, jucăriile periculoase de Crăciun pun o presiune considerabilă asupra părinților.

De-a lungul timpului, febra cumpărăturilor pentru jucării extrem de dorite – de la Tamagotchi și Power Rangers la figurine moderne – a dus la haos în magazine și, în unele cazuri, la accidente grave în timpul reducerilor masive.

Specialiștii recomandă alegerea jucăriilor sigure, adaptate vârstei copilului, și supravegherea constantă a celor mici, mai ales în perioadele aglomerate precum Crăciunul.

O jucărie aparent banală poate deveni periculoasă în doar câteva secunde.

