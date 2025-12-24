De ce să vizitezi Florența în perioada Crăciunului: De la Domul Santa Maria și muzeele de artă la cofetăriile și restaurantele cu meniuri toscane

Florența este unul dintre destinațiile ideale pentru a petrece Crăciunul, fiind un oraș amplasat în Toscana, o regiune cu multe tradiții și o bucătărie culinară bogată. Din 8 decembrie, orașul este îmbrăcat ca de sărbătoare cu decorații și lumini de Crăciun, gata să se ia la întrecere cu Carnavalul Anual de la Veneția.

Până la urmă, Crăciunul este despre Nașterea lui Cristos, iar Domul este dedicat Sfintei Maicii Domnului.

Turiștii pot găsi cofetării și restaurante cu meniuri toscane tradiționale pentru gurmanzi, precum și muzee cu opere de artă renascentistă pentru turiștii pasionați după trecut.

Și iată o povestioară pe care puțini istorici o cunosc: în 1494, o mare furtună de zăpadă a avut loc la Florența. În curtea palatului „Palazzo Medici Riccardi”, Piero de’ Medici, fiul lui Lorenzo Magnificul, l-a chemat pe marele artist recunoscut Michelangelo (cel care va realiza Capela Sixtină) să facă un „om de zăpadă”. Sculptura din zăpadă, considerată o operă de artă la acel moment, a dispărut după ce s-a topit.

Târguri de Crăciun, restaurante și cofetării

În Florența, turiștii au putut vizita târguri de Crăciun amenajate în Piazza Santa Croce (până la 21 decembrie) și în Palazzo Corsini (între 12 și 14 decembrie), unde s-au vândut delicatese cu specific toscan, haine și decorațiuni, dar s-au strâns și bani din donații pentru cauze umanitare.

De asemenea, pot vizita cofetăriile de top, unde se pot degusta deserturi excepționale de specific toscan, de la ricciarelli cu migdale și panforte, până la prăjitura cu fructe și nuci, precum și Panforte di Siena, un desert preparat din secolul 13. Una dintre cofetării, Caffe Gilli, fondată în 1733, servește Panettone, relatează Forbes

Cele mai faimoase restaurante din Florența este Borgo San Jacopo din Hotelul Lungarno cu stele Michelin și restaurantul Rocco Forte din Hotelul Savoia, unde se servesc creveți, calamari, caviar de hering, ravioli cu ciuperci, trufe negre și gnudi cu ricotta.

În fața Domului Florenței este amplasat un brad decorat de Crăciun, iar podul istoric „Ponte Vechio” pare pictat cu lumini holografice.

Muzeele de artă din Florența

La Muzeul de Artă Uffizi, care atrage 2,9 milioane de vizitatori anual, pasionații de artă pot admira picturi cu Nașterea lui Cristos, realizate de Leonardo da Vinci, Domenico Ghirlandaio și Simone Martini, pe lângă:

„Vestea cea Bună” și „Adorația Magilor” (Leonardo da Vinci)

„Primăvara”, „Nașterea lui Venus” (Sandro Botticelli)

„Botezul lui Cristos” (Andrea del Verrocchio)

În cea mai impresionantă pictură a galeriei realizată de Botticelli, zeița Venus (sau Afrodita în varianta grecească), deja ajunsă la maturitate, stă goală într-o scoică gigantică. În stânga, zeul înaripat al vântului Zefirus suflă spre zeița dragostei pentru a-i da viață. În dreapta, Ora Primăverii (una dintre zeițele anotimpurilor), îi întinde o mantie pentru a o acoperi pe zeiță când aceasta ajunge la țărm.

Potrivit mitologiei grecești, zeița Venus a luat naștere din spuma de mare și sângele scurs din falusul zeului Oranos al cerului, care a fost înjunghiat de fiul său Cronos/Saturn, zeul agriculturii și al timpului.

În „Primăvara”, într-0 altă capodoperă a lui Botticelli, zeița Venus, îmbrăcată cu o rochie renascentistă, este înconjurată de cele trei Grații, Hermes/Mercur, zeul mesager al comerțului care culege din pom, Zefirus, zeul vântului din luna Martie care răpește o nimfă, precum și Flora, zeița primăverii și al floriilor la romani.

La Galleria dell’ Academia este expusă cea mai cunoscută sculptură a lui Michelangelo: David. Statuia de marmură are o înălțime impresionantă de 5,1 metri și a fost sculptată între 1501 și 1504.

Domul din Florența

Catedrala Sfintei Maria din Florența sau „Domul din Florența” este a treia biserică ca mărime din Italia după Catedrala Sfântului Petru din Roma și Domul din Milano. Aceasta este remarcată pentru cupola cărămizie și cu un înveliș placat cu panouri de marmură policromată de diferite nuanțe de verde, roz și alb, precum și cu o fațadă elaborată în stil neogotic.

Situată în Piazza del Duomo, construcția catedralei a fost începută de arhitectul Arnolfo di Cambio în 1296, fiind proiectată după trei stiluri arhitecturale: gotic, romantic și renascentist. Șantierul s-a creat pe locul celei de-a doua catedrale din Florența, dedicat Sfântului Reparata, iar tot acolo a fost cândva biserica construită în 393 de către Sfântul Ambrose al Milanului.

Arnolfo di Cambio, care a fost arhitectul bisericii Santa Croce și al clădirii primăriei Florenței – Palazzo Vecchio, n-a apucat să vadă Domul finalizat. El a murit în jurul anului 1310. Construcția a fost continuată de arhitectul Filippo Brunelleschi. Construcția vastei catedrale a durat 140 ani, potrivit Britannica.

Filippo Brunnelleschi este cel care a finalizat cea mai mare cupolă zidită vreodată în istoria omenirii. Fațada în stil neogotic a fost realizată în secolul 19, de către Emilio De Fabris. Complexul religios i s-au adăugat ulterior Baptiseriul și Campanila lui Giotto. Catedrala poate adăposti 30.000 de oameni.

Palazzo Vecchio

Palazzo Vecchio este o altă atracție din Florența care trebuie vizitată. Desigur, pare o atracție un pic cam „înfiorătoare”, însă a fost cea mai importantă clădire guvernamentală istorică din Florența. A fost sediul Signoriei Republicii Florentine în secolul al XIV-lea și apoi centrul guvernamental al marilor duci Medici din Toscana.

Din 1865 până în 1871 a găzduit Camera Deputaților a Regatului Italiei, iar din 1872 este primăria. A fost cunoscută drept Palazzo della Signoria. Designul gotic toscan al Palazzo Vecchio a fost atribuit în mod tradițional lui Arnolfo di Cambio. Clădirea cu turnul rectangular cu ceas fost realizată între 1298 și 1314. Turnul conține două mici celule în care au fost închiși Cosimo de’ Medici și Girolamo Savonarola.

Pe terasa Pieței della Signoria se află mai multe exemple celebre de sculptură renascentistă: „Iuditha și Holofernes” de Donatello (1456–57); o copie a „David” de Michelangelo (1504; originalul care se afla odinioară acolo se află acum la Accademia); Perseu care ține capul Meduzei, sculptură realizată de Benvenuto Cellini și „Hercule și Cacus” (1534) de Baccio Bandinelli.

Autorul recomandă: Top 10 obiective turistice de neratat într-un city break în Florența