Mihai Tănase
29 ian. 2026, 09:32, Cultură
Vikingi - Foto: Freepik

Noi datări științifice arată că vikingii au ajuns în America de Nord în anul 1021, cu aproape 500 de ani înainte de Cristofor Columb. Descoperirea, realizată în Canada, oferă una dintre cele mai precise dovezi ale explorării nordice transatlantice.

Noi cercetări științifice confirmă că exploratorii vikingi au ajuns în America de Nord în anul 1021, cu aproape cinci secole înainte de celebra călătorie a lui Cristofor Columb din 1492, potrivit unei analize publicate în revista Nature, citată de Mediafax.ro.

Descoperirea se bazează pe metode avansate de datare aplicate materialelor descoperite într-un sit arheologic din Canada și aduce dovezi solide care schimbă înțelegerea contactelor transatlantice timpurii dintre Europa și Americi.

Oamenii de știință au analizat inelele de creștere ale lemnului descoperit în situl arheologic L’Anse aux Meadows, situat în Newfoundland, Canada. Acest sit conține rămășițe de structuri și artefacte nordice și a fost excavat pentru prima dată în anii 1960.

Prin identificarea unei semnături clare a unei furtuni solare majore, produsă în anul 992 d.Hr., în inelele copacilor, cercetătorii au reușit să numere cu precizie anii de creștere ai lemnului. Astfel, s-a stabilit că arborii folosiți de vikingi au fost tăiați în anul 1021.

Această metodă de datare oferă una dintre cele mai precise confirmări de până acum ale activității vikinge în America de Nord și demonstrează că exploratorii nordici erau prezenți în regiune cu aproximativ 500 de ani înainte de sosirea lui Columb.

De ce este importantă descoperirea în contextul geopolitic de astăzi

L’Anse aux Meadows este inclus în patrimoniul mondial UNESCO și reprezintă singurul sit arheologic nordic incontestabil din America de Nord, în afara Groenlandei.

Noua datare leagă dovezile fizice de un an calendaristic precis și oferă un sprijin științific solid relatărilor din saga medievale nordice, care descriu călătorii către un ținut cunoscut sub numele de „Vinland”.

De-a lungul timpului, istoricii au dezbătut intens amploarea și momentul exact al explorărilor vikinge. Noile cercetări reduc semnificativ incertitudinile și oferă o bază cronologică mult mai solidă pentru aceste teorii.

Deși vikingii nu au lăsat o moștenire culturală durabilă în Americi, descoperirea este esențială pentru înțelegerea migrațiilor umane timpurii și a primelor interacțiuni transatlantice dintre continente.

Totodată, studiul evidențiază rolul esențial al metodelor moderne de cercetare arheologică, precum datarea cu radiocarbon și dendrocronologia, în rafinarea cronologiilor istorice cu o precizie fără precedent.

Totuși, prezența vikingilor la L’Anse aux Meadows nu exclude existența unor migrații umane mult mai vechi către Americi, realizate prin alte rute, precum traversarea podului terestru Bering, cu mii de ani înainte.

