Ion Cristoiu, reacție dură la defilarea politicienilor de la sfințirea Catedralei: „A fost expresia fripturismului”

27 oct. 2025, 16:00, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Ediția de luni a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, avându-l ca invitat special pe jurnalistul și scriitorul Ion Cristoiu, a dedicat un spațiu generos festivalului de populism și demagogie care a însoțit grnadioasa ceremonie de sfințire a Catedralei Naționale.

Sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului a avut un caracter mai degrabă laic, fiind lipsită de acel spirit divin care ar fi fost normal, a observat invitatul jurnalistului Gândul.

Biserica sub Patriarhul Daniel și-a pierdut demult duhul. Sfințirea nu a avut nimic dumnezeiesc. Nu are duh și s-a văzut aici. Această sfințire nu a avut nimic dumnezeiesc, eu nu sunt habotnic, dar s-a transformat într-o politruceală de doi lei. A fost expresia fripturismului politicianist, a comentat Cristoiu. Cunoscutul gazetar a amintit, în context că Nicușor Dan și USR au criticat constant construcția Catedralei, pledând în schimb pentru edificarea de spitale.

Useriștii, noii bolșevici

”Nu că au fost împotrivă, au scos cântece, au urlat, au tăiat bugete. Fără bani publici fără catedrale a fost politica USR-ului ani la rând. Au trecut prin statutul partidului ca primăriile să nu mai dea bani. Cei care au alimentat ura asta împotriva bisericii au fost în primele rânduri”, a replicat moderatorul.

”Da, ce-au făcut acum m-a liniștit. Useriștii sunt ca bolșevicii, sunt la fel”, a răspuns invitatul său.

