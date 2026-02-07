Bogdan Ivan, la granița cu Ucraina. „Indiferent de granițe, conflicte sau vremuri, oamenii trebuie să aibă energie”

Bogdan Ivan s-a aflat, în cursul zilei de sâmbătă, 7 februarie 2026, la granița cu Ucraina, acolo unde s-a întâlnit cu ministrul ucrainean al Energiei, Denys Shmyhal.

Ministrul Energiei al României susține că indiferent de situația geopolitică, „oamenii trebuie să aibă energie, fără excepții”. De altfel, Bogdan Ivan a adus în atenție și poziția României în acest context. În primul rând, susține că interconectările între cele 2 state trebuie să aibă loc „în condiții de maximă siguranță”. De asemenea, susține că statul român exercită rolul în rețeaua europeană ENTSO-E, sprijinind Ucraina fără să afecteze Sistemul Energetic Național. A mai susținut că, indiferent de decizia de operare, „consumatorii români rămân o prioritate”.

„Oamenii trebuie să aibă energie”

„Astăzi, pe teren, la granița cu Ucraina. Acolo unde lucrurile se văd altfel decât din documente.

În acest context, m-am întâlnit cu Denys Shmyhal, ministrul Energiei din Ucraina, pentru că, indiferent de granițe, conflicte sau vremuri, oamenii trebuie să aibă energie. Simplu. Fără excepții.

Poziția României este una fermă:

1. interconectările România-Ucraina trebuie operate în condiții de maximă siguranță, inclusiv în situații de urgență

2. România își exercită rolul în rețeaua europeană ENTSO-E, sprijinind Ucraina fără a afecta Sistemul Energetic Național

3. consumatorii români rămân o prioritate în orice decizie de operare

Ucraina face eforturi continue pentru a menține funcționarea sistemului energetic în condiții extrem de dificile și pentru a rămâne conectată la rețeaua europeană. Cooperarea regională și coordonarea tehnică sunt esențiale pentru stabilitate, de ambele părți ale graniței.

De aceea, am adus la aceeași masă și Transelectrica, prin colegul meu Ștefăniță Munteanu, pentru a aborda punctual subiectele privind continuitatea și echilibrul rețelei, inclusiv fluxurile transfrontaliere. Alături de mine s-a aflat și domnul deputat Eugen Bejinariu.

România ajută. Responsabil, cu infrastructură care funcționează și cu atenție permanentă la propria securitate energetică”, a notat Bogdan Ivan pe Facebook.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Mediafax Foto / Facebook Bogdan Ivan