Fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc a fost plasat în arest la domiciliu. Este acuzat că ar fi intermediat o mită de peste 1 milion de lei

Fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc a fost plasat în arest la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile. Tribunalul Bucureşti i-a admis cererea de înlocuire a arestului preventiv. El este acuzat că ar fi intermediat o mită de peste 1 milion de lei.

Răzvan Cuc, fostul ministru al Transporturilor, a fost plasat în arest la domiciliu, pentru 30 de zile, după ce i-a fost admisă cererea de înlocuire de către Tribunalul București. Vă reamintim că fostul ministru al Transporturilor a fost arestat într-un dosar în care este acuzat de intermedierea unei mite de peste 1.000.000 de lei între un om de afaceri și directorul general al Registrului Auto Român (RAR). Scopul ar fi fost reînnoirea unui acord-cadru.

A fost impusă o măsură similară și în cazul lui Cătălin Daniel Buşe.

„Constată legalitatea măsurii arestării preventive a inculpaţilor Cătălin Daniel Buşe şi Alexandru Răzvan Cuc. (…) Admite cererea şi înlocuieşte măsura arestării preventive cu măsura arestului la domiciliu, pe o durată de 30 de zile, de la data rămânerii definitive a prezentei încheieri faţă de inculpaţii Buşe Cătălin Daniel si Alexandru Răzvan Cuc. (…) Impune inculpaţilor ca, pe perioada măsurii preventive a arestului la domiciliu, să nu părăsească, fără permisiunea organului judiciar în faţa căruia se află cauza, cu excepţia prezentării în faţa organelor judiciare, la chemarea acestora, imobilul în care locuiesc”, se arată în soluţia pe scurt a Tribunalului Bucureşti.

Nu au voie să comunice cu martorii

Odată cu impunerea acestei măsuri, cei doi inculpați trebuie să respecte anumite obligaţii. Pe lângă prezentarea în faţa judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată atunci când li se solicită, cei doi nu trebuie să comunice direct sau indirect cu martorii Mihai Alecu, Alina Mihaela Niţă, Costel Barbu şi Ciprian Constantin Şerban.

„Pune în vedere inculpaţilor cazurile şi condiţiile în care aceştia pot părăsi imobilul unde execută măsura arestului la domiciliu (pentru prezentarea în faţa organelor judiciare, la chemarea acestora; în cazuri urgente, pentru motive întemeiate, pe durata de timp strict necesară, informând imediat despre aceasta instituţia, organul sau autoritatea desemnată cu supravegherea sa şi organul judiciar care a luat măsura arestului la domiciliu ori în faţa căruia se află cauza)”, mai arată instanţa de judecată.

De asemenea, în cazul lui Cătălin Bușe, i-a fost respinsă cererea privind încuviinţarea părăsirii domiciliului, arată News.ro.

Decizia Tribunalului București poate fi contestată în 48 de ore de la comunicare.

