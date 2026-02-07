Prima pagină » Actualitate » Fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc a fost plasat în arest la domiciliu. Este acuzat că ar fi intermediat o mită de peste 1 milion de lei

Fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc a fost plasat în arest la domiciliu. Este acuzat că ar fi intermediat o mită de peste 1 milion de lei

07 feb. 2026, 22:04, Actualitate
Fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc a fost plasat în arest la domiciliu. Este acuzat că ar fi intermediat o mită de peste 1 milion de lei

Fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc a fost plasat în arest la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile. Tribunalul Bucureşti i-a admis cererea de înlocuire a arestului preventiv. El este acuzat că ar fi intermediat o mită de peste 1 milion de lei.

Răzvan Cuc, fostul ministru al Transporturilor, a fost plasat în arest la domiciliu, pentru 30 de zile, după ce i-a fost admisă cererea de înlocuire de către Tribunalul București. Vă reamintim că fostul ministru al Transporturilor a fost arestat într-un dosar în care este acuzat de intermedierea unei mite de peste 1.000.000 de lei între un om de afaceri și directorul general al Registrului Auto Român (RAR). Scopul ar fi fost reînnoirea unui acord-cadru.

A fost impusă o măsură similară și în cazul lui Cătălin Daniel Buşe.

„Constată legalitatea măsurii arestării preventive a inculpaţilor Cătălin Daniel Buşe şi Alexandru Răzvan Cuc. (…) Admite cererea şi înlocuieşte măsura arestării preventive cu măsura arestului la domiciliu, pe o durată de 30 de zile, de la data rămânerii definitive a prezentei încheieri faţă de inculpaţii Buşe Cătălin Daniel si Alexandru Răzvan Cuc.

(…) Impune inculpaţilor ca, pe perioada măsurii preventive a arestului la domiciliu, să nu părăsească, fără permisiunea organului judiciar în faţa căruia se află cauza, cu excepţia prezentării în faţa organelor judiciare, la chemarea acestora, imobilul în care locuiesc”, se arată în soluţia pe scurt a Tribunalului Bucureşti.

Fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc 

Nu au voie să comunice cu martorii

Odată cu impunerea acestei măsuri, cei doi inculpați trebuie să respecte anumite obligaţii. Pe lângă prezentarea în faţa judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată atunci când li se solicită, cei doi nu trebuie să comunice direct sau indirect cu martorii Mihai Alecu, Alina Mihaela Niţă, Costel Barbu şi Ciprian Constantin Şerban.

„Pune în vedere inculpaţilor cazurile şi condiţiile în care aceştia pot părăsi imobilul unde execută măsura arestului la domiciliu (pentru prezentarea în faţa organelor judiciare, la chemarea acestora; în cazuri urgente, pentru motive întemeiate, pe durata de timp strict necesară, informând imediat despre aceasta instituţia, organul sau autoritatea desemnată cu supravegherea sa şi organul judiciar care a luat măsura arestului la domiciliu ori în faţa căruia se află cauza)”, mai arată instanţa de judecată.

De asemenea, în cazul lui Cătălin Bușe, i-a fost respinsă cererea privind încuviinţarea părăsirii domiciliului, arată News.ro.

Decizia Tribunalului București poate fi contestată în 48 de ore de la comunicare.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Mediafax Foto

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Vicepremierul Oana Gheorghiu își ia o marjă serioasă pentru reforma statului. „Este un proces de durată. Îi învățăm pe oameni ce este guvernanța”
21:50
Vicepremierul Oana Gheorghiu își ia o marjă serioasă pentru reforma statului. „Este un proces de durată. Îi învățăm pe oameni ce este guvernanța”
REȚETE Cum pregătește Elwira Petre o rețetă sănătoasă de brioșe cu afine și banane, pentru un mic dejun slab caloric
21:13
Cum pregătește Elwira Petre o rețetă sănătoasă de brioșe cu afine și banane, pentru un mic dejun slab caloric
FLASH NEWS Diana Buzoianu critică CCR: „Blocajul de la Curtea Constituțională ne costă pe toți peste câteva sute de milioane de euro”
21:08
Diana Buzoianu critică CCR: „Blocajul de la Curtea Constituțională ne costă pe toți peste câteva sute de milioane de euro”
FLASH NEWS Proteste la Gheorgheni din cauza taxelor lui Ilie Bolojan. Sute de oameni au ieșit în stradă
20:27
Proteste la Gheorgheni din cauza taxelor lui Ilie Bolojan. Sute de oameni au ieșit în stradă
INEDIT Un cerb ca din povești a dat o raită printr-o parcare din Argeş, apoi a fugit în pădure
20:18
Un cerb ca din povești a dat o raită printr-o parcare din Argeş, apoi a fugit în pădure
FLASH NEWS Ciprian Ciucu a recunoscut că a fost apelat de politicieni ca să nu se atingă de angajaţi din primărie. „Finanţarea este atât de jos încă n-am ce negocia. Hai să negociem, dar ce să-ţi dau?”
18:49
Ciprian Ciucu a recunoscut că a fost apelat de politicieni ca să nu se atingă de angajaţi din primărie. „Finanţarea este atât de jos încă n-am ce negocia. Hai să negociem, dar ce să-ţi dau?”
Mediafax
Cum s-a împărțit șpaga între funcționarii reținuți de la Primăria Sectorului 5 – procurori
Digi24
VIDEO Momentul în care doi soți au fost tâlhăriți la Cernavodă, filmat de camerele de supraveghere. Un suspect a fost prins
Cancan.ro
Cu ce boală a fost diagnosticat fiul Ilonei Brezoianu. Micuțul face terapie: 'Să vedem cum se dezvoltă'
Prosport.ro
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de el în străinătate și pregătesc o nuntă mare în Oltenia
Adevarul
Sunt prețurile alimentelor din România de speriat? Ce descoperă românii când le compară cu cele din UE
Mediafax
Rețeaua energetică a Ucrainei, vizată de un atac rus de amploare. Restricții aeriene în Polonia
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Următorul hegemon al Europei: Care sunt riscurile reînarmării Germaniei și de ce soluția „cătușelor de aur” ar putea salva continentul
Cancan.ro
Mutare majoră în grila PRO TV, la o zi după finalul erei lui Cătălin Măruță. Rocada inedită pe care românii o pot vedea de azi, 7 februarie
Ce se întâmplă doctore
Transformarea IREALĂ a unei soliste celebre. Cum a slăbit și cum arată acum? Nimeni nu a mai recunoscut-o
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Renault testează în România rivalul Dacia Bigster. Poze spion cu noul model surprins în trafic
Descopera.ro
A fost găsit al doilea Pământ! Cât de aproape este de noi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut dreptate...
Descopera.ro
Oamenii de știință s-au înșelat cu privire la rolul genelor în longevitatea noastră
AUTO Raliul Monte-Carlo Istoric 2026. Final de competiție pentru echipajele românești din Petre Cristea Heritage Rally Team Romania
21:51
Raliul Monte-Carlo Istoric 2026. Final de competiție pentru echipajele românești din Petre Cristea Heritage Rally Team Romania
INEDIT Țara în care mii de oameni dispar fără urmă, voluntar, în fiecare an. De ce recurg la un asemenea gest
21:40
Țara în care mii de oameni dispar fără urmă, voluntar, în fiecare an. De ce recurg la un asemenea gest
FLASH NEWS Oana Gheorghiu nu ia în serios plângerea CSM împotriva ei. „Nu cred că mergem în penal pentru opinii. Ar înseamna că am ajuns o țară antidemocratică”
21:33
Oana Gheorghiu nu ia în serios plângerea CSM împotriva ei. „Nu cred că mergem în penal pentru opinii. Ar înseamna că am ajuns o țară antidemocratică”
NEWS ALERT Ciocniri violente între manifestanții anti-Olimpiadă și polițiști, la Milano. Ploaie de petarde și de gaze lacrimogene
21:22
Ciocniri violente între manifestanții anti-Olimpiadă și polițiști, la Milano. Ploaie de petarde și de gaze lacrimogene
RĂZBOI Atac masiv cu 400 de drone în Ucraina: Rusia a atacat o fabrică de bomboane a fostului președinte ucrainean Petro Poroșenko
20:55
Atac masiv cu 400 de drone în Ucraina: Rusia a atacat o fabrică de bomboane a fostului președinte ucrainean Petro Poroșenko
VIDEO Ion Cristoiu: „Autoritățile încearcă să micșoreze impactul raportului Congresului SUA”
20:15
Ion Cristoiu: „Autoritățile încearcă să micșoreze impactul raportului Congresului SUA”

Cele mai noi

Trimite acest link pe