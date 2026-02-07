Prima pagină » Vremea » Prima zi cu temperaturi +20 grade în București. Meteorologii Accuweather anunță când vine primăvara anul acesta, de fapt

Prima zi cu temperaturi +20 grade în București. Meteorologii Accuweather anunță când vine primăvara anul acesta, de fapt.

Prima zi cu temperaturi de peste 20 de grade Celsius, când putem considera liniștiți că a venit primăvara, este 10 aprilie, în Capitală, chiar în Vinerea Mare.

Meteorologii Accuweather estimează că, în aprilie 2026, temperaturile maxime se vor situa undeva , ca medie, între 18 grade și 21 grade.

Pe de altă parte, temperaturile minime vor fi undeva la 8 grade, cu nopți care rămân răcoroase.

Bucureștiul va traversa 11 zile cu ploi, totalizând 46 mm de precipitații și ne vom bucura de 6 ore de soare direct pe zi, semn că vine primăvara mult așteptată.

Chiar dacă vremea va fi caldă, este indicat să avem haine mai groase și chiar impermeabile, pentru ploile sporadice de primăvară.

Indicele UV începe să crească spre valori moderate și protecția solară ar putea fi necesară în zilele însorite prelungite.

Aprilie, o lună atipică în istoria Bucureștilor

Deunăzi, în aprilie, în Capitală temperaturile ating, în medie, valori de 18-19 grade.

Noaptea, temperaturile minime medii sunt situate de regulă în jurul valorii de 6-8 grade.

Maxima absolută pentru luna aprilie în România a fost înregistrată la 10 aprilie 1985, la Bechet: 35,5 grade!

De asemenea, în 12 aprilie 2018, la București au fost înregistrate 28-29 grade Celsius. La extremă, cea mai scăzută temperatură din aprilie a fost înregistrată în zilele de 1-15 aprilie 1940, ajungând la minus 26 grade!

Nu reprezintă o raritate nici incidențele în care în aprilie ninge, la București, după o perioadă de căldură, în care am crezut că scăpăm de iarnă.

Ce este, de fapt, Accuweather

Accuweather este una din cele mai mari și cunoscute companii americane de media care oferă servicii de prognoză meteo la nivel global.

Compania a fost înființată de un anume Joel N. Myers, în 1962. El era student graduat în meteorologie și a adoptat numele „Accuweather” în 1971 pentru entitatea sa.

Accuweather oferă prognoze locale și globale, alerte de vreme severă, hărți radar interactive și date istorice prin intermediul site-ului oficial, al aplicațiilor mobile și al propriului canal TV.

Printre funcțiile moderne ale Accuweather se numără RealFeel, MinuteCast și Prognoze pe termen lung.

Ultima funcție este uneori criticată de experți, deoarece oferă prognoze pe perioade foarte lungi, uneori până la 90 de zile.

Sursa foto: accuweather

