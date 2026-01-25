Prima pagină » Cultură » Jaful tezaurului dacic a provocat daune de un sfert de milion de euro Muzeului Drents din Olanda

25 ian. 2026, 12:28, Cultură
La un an de la jaful tezaurului dacic din Muzeul Drents din micul oraș olandez Assen, reprezentanții muzeului spun că pagubele aduse muzeului se ridică la un sfert de milion de euro. Inclusiv să faci curățenie la locul dezastrului a ridicat nota de plată, potrivit Mediafax.

Prejudiciul, 250.000 de euro

Jaful tezaurului dacic de la Muzeul Drents din Assen a produs pagube de aproximativ 250.000 de euro și instituției în sine, relatează presa olandeză, care evocă un an de la tristul eveniment ce a cutremurat nu doar România, ci și Olanda, prin anvergura sa.

Prejudiciul a însemnat nu doar furtul în sine, ci și distrugerea pe care a provocat-o explozibilul.

Acesta include ușa spartă, virtinele sparte, podeaua distrusă din cauza explozibilului, pereții și tavanul, de asemenea.Chiar și costurile pentru curățenie au ridicat cuantumul pagubelor aduse muzeului la un sfert de milion de euro.

Un purtător de cuvânt al Muzeului Drents a declarat că la toate acestea se adaugă onorariile de consultanță și pierderea veniturilor aduse de vizitatori:

„Pe lângă pagubele materiale, există alte două componente: onorariile de consultanță și pierderea veniturilor vizitatorilor”.

Furtul tezaurului dacic alcătuit din Coiful de la Coțofenești și cele trei brățări au obligat muzeul să se închidă timp de o săptămână, scrie Mediafax.

Spațiul expozițional unde erau expuse coiful și brățările a fost inutilizabil pentru o perioadă lungă de timp.

Daunele aduse Muzeului Drents au fost parțial acoperite de provincia Drenthe.

„Suntem foarte recunoscători provinciei pentru acest lucru”, au declarat reprezentanții muzeului.

Provincia deține, de altfel, clădirile Muzeului Drents și colecția păstrată în depozit.

Au fost transferați 250.000 de euro, dar nu toți acești bani sunt pentru daunele cauzate de furtul de artă.

Muzeul se luptă de o bună bucată de vreme cu mucegaiul și cariile din depozit.

Administratorul provinciei Drenthe apreciază că „O contribuție financiară nu numai că ajută la repararea daunelor, dar contribuie și la conservarea pe termen lung a patrimoniului cultural al provinciei Drenthe”.

