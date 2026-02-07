Raliul Monte-Carlo Istoric 2026. Final de competiție pentru echipajele românești din Petre Cristea Heritage Rally Team Romania

Participarea României la Raliul Monte-Carlo Istoric 2026 a ajuns la final, după cinci zile intense de probe speciale desfășurate pe unele dintre cele mai dificile trasee alpine din Europa, scrie promotor.ro.

Cele cinci echipaje reunite sub numele Petre Cristea Heritage Rally Team Romania au dus la bun sfârșit o ediție extrem de solicitantă, marcată de condiții meteo schimbătoare, drumuri închise și un ritm de cursă mai dur decât în anii precedenți.

Numele echipei a fost ales ca omagiu adus lui Petre Cristea, autorul unei victorii istorice la Raliul Monte-Carlo în 1936, iar ediția din 2026 a confirmat, încă o dată, dificultatea competiției chiar și pentru echipaje cu experiență.

Cel mai bine clasat echipaj românesc la general a fost cel format din Adrian Georgescu și Ștefan Marinescu, care au încheiat competiția pe locul 119, la bordul unui Renault 5 Alpine (1981).