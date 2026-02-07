Raliul Monte-Carlo Istoric 2026. Final de competiție pentru echipajele românești din Petre Cristea Heritage Rally Team Romania

Participarea României la Raliul Monte-Carlo Istoric 2026 a ajuns la final, după cinci zile intense de probe speciale desfășurate pe unele dintre cele mai dificile trasee alpine din Europa, scrie promotor.ro.
Numele echipei a fost ales ca omagiu adus lui Petre Cristea, autorul unei victorii istorice la Raliul Monte-Carlo în 1936, iar ediția din 2026 a confirmat, încă o dată, dificultatea competiției chiar și pentru echipaje cu experiență.
Cel mai bine clasat echipaj românesc la general a fost cel format din Adrian Georgescu și Ștefan Marinescu, care au încheiat competiția pe locul 119, la bordul unui Renault 5 Alpine (1981).
Adrian Nicolau și Levente Kovács, cu Ford Escort GT (1968), s-au clasat pe locul 172, urmați de Viorel Ognean și Florin Mitea, care au terminat pe locul 181 cu Ford Escort RS 200 MkII (1976).
Echipajul Alexis Bizzarilli – Ioan Plămădială a încheiat raliul pe locul 200, la volanul unui Fiat X1/9 (1979).
Ediția din acest an a adus și un moment dificil pentru delegația României: echipajul format din Călin Popescu-Tăriceanu și Radu Dumitrescu, care a concurat cu o Lancia Fulvia Coupé 1.3 S (1974), a fost nevoit să abandoneze, în urma problemelor apărute pe parcursul competiției.
În continuarea acestui material, puteți urmări declarațiile lui Adrian Nicolau, Levente Kovács și Ioan Plămădială, care vorbesc despre experiența trăită la Monte-Carlo Historique 2026, provocările întâlnite și semnificația unei competiții unde constanța, precizia și rezistența fac diferența.
Felicitări tuturor echipajelor românești pentru parcursul avut la Raliul Monte-Carlo Istoric 2026!