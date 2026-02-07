Prima pagină » Știri externe » Țara în care mii de oameni dispar fără urmă, voluntar, în fiecare an. De ce recurg la un asemenea gest

07 feb. 2026, 21:40, Știri externe
Japonia este țara în care mii de oameni dispar fără urmă, voluntar, în fiecare an. Se desprind complet de viața socială, inclusiv de familie și locul de muncă, și o iau de la zero în altă parte. În plus, își schimbă și identitatea.

Din cauza presiunii pusă de societatea japoneză, tot mai multe persoane aleg să își „dizolve” identitatea pe care o iau și să trăiască sub anonimat, departe de cei care le-au fost alături. Renunță la locul de muncă, la familie, viața socială și o iau de la zero din altă parte, sub o nouă identitate. Nu sunt răpiți și nici nu este vorba despre moarte, ci despre o „renaștere”, un fenomen la care tot mai mulți japonezi iau parte. Sunt cunoscuți sub numele de „johatsu”, scrie b1tv.ro.

Decizia este luată brusc, iar totul are loc extrem de repede.

Japonia: dispariție voluntară și schimbarea identității, un fenomen tot mai întâlnit în rândul cetățenilor

Eșecul de la locul de muncă, datoriile uriașe sau alte probleme din familie par să îi îndemne pe unii japonezi să facă o schimbare uriașă. Retragerea bruscă din viața socială vine la pachet cu schimbarea identității, precum și cu dorința de a fi anonimi. Totul pentru a scăpa de presiunea socială.

Au apărut firme care oferă astfel de servicii în Japonia. Echipele ajută oamenii să aibă o plecare discretă, îi îndrumă în procesul de schimbare a actelor și ce să facă pentru a nu fi găsiți. Toate aceste lucruri au loc la limita legii. Specialiștii trag un semnal de alarmă și susțin că persoanele care recurg la un asemenea gest ar fi victimele unor reguli sociale prea dure.

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ

