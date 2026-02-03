A trecut o lună de la capturarea lui Nicolas Maduro. Ce s-a ales de Venezuela, țara de baștină a lui Simon Bolivar

În urmă cu o lună, pe 3 ianuarie 2026, forțele SUA l-au capturat pe dictatorul Nicolas Maduro direct din patul său în cadrul Operațiunii Absolute Resolve. Trump a dezvăluit că a folosit o armă ultrasonică secretă pentru a le bruia sistemele radar și a le dezactiva sistemele de apărare antiaeriană S-300 cumpărate din Rusia.
150 de aeronave, printre care multe elicoptere, au pătruns în spațiul aerian al Venezuelei pentru a bombarda infrastructura militară a țării. Între 23 și 47 de militari venezueleni, 32 de militari cubanezi și doi civili au fost uciși. Trupele Delta Forces i-au capturat cu succes pe dictatorul Nicolas Maduro și pe soția sa, Cilia Flores. Cei doi au fost transportați în SUA, fiind acum în detenție, acuzați de narcoterorism.
Vicepreședinta Delcy Rodriguez a depus jurământul ca noul președinte interimar al Venezuelei și 344 de prizonieri politici au fost eliberați până la 1 februarie. Industria petrolieră, anterior naționalizată, a ajuns sub controlul SUA pentru privatizare. Exxon și Chevron au fost printre companiile petroliere americane dispuse să preia cele mai mari rezerve de petrol din lume: 300 miliarde de barili de petrol.
După fix o lună de la capturarea lui Maduro, pe 3 februarie 2026, situația de la Caracas încă este incertă. După declarațiile președintelui american, alegerile nu vor avea loc prea curând. Trump chiar s-a proclamat „președinte al Venezuelei” după ce a refuzat să o susțină pe lidera opoziției Maria Machado.
Venezuela este într-o situație nemaiîntâlnită în istoria sa de 215 ani, marcată de războaie civile, dictaturi, haos, dar și de salturi majore în producția petrolieră.
Pe 24 iulie 1783, în acest oraș, se născuse militarul și omul de stat care a condus revoluții împotriva dominației spaniole din America de Sud. Era Simon Bolivar, fiu al unei familii aristocrate cu descendență spaniolă, deci născut bogat. Tatăl său a murit când băiatul avea numai 3 ani, iar la 9 ani și-a pierdut și mama. A fost crescut de tutorii plătiți de unchiul său care i-a administrat moștenirea. La 16 ani, Bolivar a călătorit în Europa pentru a-și desăvârși educația, iar în 1801 s-a căsătorit cu fiica unui nobil spaniol.
În 1804, în plină epocă napoleoniană, Bolivar i-a studiat pe John Locke, Tomas Hobbes, Voltaire, Montesquieu și Rousseau, și chiar l-a întâlnit pe savantul Alexander von Humboldt. Impresionat de realizările lui Napoleon, Bolivar și-a dorit să-i preia modelul militar francez. Dar spre deosebire de împăratul francez, acesta își dorea să devină revoluționar „eliberator” de țări de sub dominația spaniolă și nu monarh.
S-a întors în 1807, în Venezuela. Pe 10 aprilie 1810 a început Războiul de Independență a Venezuelei împotriva monarhiei spaniole. Bolivar a călătorit la Londra pentru a obține ajutor militar și financiar, Regatul Unit al Marii Britanii fiind adversar al Regatului Spaniol. A studiat instituțiile regatului și le-a considerat un „model politic de stabilitate”, potrivit Britannica.
În martie 1811, un congres național s-a format la Caracas pentru a crea o constituție după modelul celei mai noi națiuni de atunci, Statele Unite ale Americii. Bolivar, prezent la eveniment, a ținut primul său discurs public: „Haideți să punem piatra de temelie a libertății americane fără frică. A ezita înseamnă a pieri.”.
Adunarea Națională a declarat independența Venezuelei la 5 iulie 1811. Un an mai târziu, în postura de ofițer, Bolivar a condus o expediție militară pentru a nimici forțele coroanei spaniole. Pe 6 august 1813, el și armata sa au intrat la Caracas. A primit titlul de „Eliberator”.
După ce l-a întâlnit pe liderul revoluționar haitian Alexandre Petion, Bolivar a promis că va aboli sclavia în toată America hispanică. A traversat Anzii pentrua elibera Noua Granada în 1819. Între 1821-1825, i-a învins pe spanioli în Venezuela și Panama, în Ecuador, Peru și Bolivia. Războiul de Independență al Venezuelei s-a încheiat în 1823, cu circa 500.000 de morți.
Venezuela, Panama, Ecuador și Noua Grenada s-au unit în Republica Columbiei, cu Bolivar ca președinte. Independența Columbiei a fost recunoscută de Brazilia și de SUA.
Bolivar a condus concomitent Peru și Bolivia. În 1830, după ce a demisionat din funcția de președinte, a murit de tuberculoză, la vârsta de 47 de ani.
Un an mai târziu, Republica Columbiei s-a destrămat în mai multe republici independente, inclusiv Statul Venezuelei care s-a desprins și a adoptat o nouă constituție, cu generalul José Antonio Páez ca primul președinte. Sau mai degrabă, primul dictator mlitar.
De la o colonie spaniolă agrară la republică, Venezuela a fost condusă de o serie de lideri „caudillos” care și-au asumat puterea cu sprijinul armatelor personale pentru câștigurile personale, nu pentru binele națiunii. Erau aleși prin alegeri „democratice”, însă majoritatea au condus în stil autoritar. Marea parte a populației a rămas săracă în timp ce bogățiile țării erau concentrate în mâinile unei elite sau a unor facțiuni militare rivale.
Din 1830 până în 1903, au fost 50 de ani de războaie civile și 166 de revolte armate, fără a mai menționa corupția crescută și sărăcia experimentată de o mare parte a populației. Totuși, economia țării a crescut din exporturile de cafea și cacao.
Partidul Conservativ a controlat țara din 1830 până în 1848. În 1840, a fost fondat Partidul Liberal de către Leocadio Guzman, care a readus cererile lui Bolivar în atenția populației: abolirea sclaviei, extinderea drepturilor la vot și protejarea claselor îndatorate.
Opoziția luase amploare împotriva oligarhiei și au început tensiunile dintre generalul Jose Tadeo Monagas, care s-a alăturat liberalilor, și generalul conservator Paez.
Din 1848 până în 1858, frații Monagas (Jose Tadeo Monagas și Jose Gregorio Monagas) au condus țara într-un regim dictatorial. În mod atipic unei dictaturi, Partidul Liberal a abolit sclavia, a extins drepturile de vot, a abolit pedeapsa capitală și a prelungit mandatul președintelui de la 4 la 6 ani.
Dar țara a fost devastată de haos, foamete și epidemii în anii următori. Între 1859 și 1863, a izbucnit Războiul Federal dintre federaliști și conservatori. Războiul a fost câștigat de federaliști, cu costul a 100.000 de vieți.
Din 1864, Statul Venezuelei a devenit Statele Unite ale Venezuelei sub conducerea lui Juan Crisóstomo Falcón. În Revoluția din aprilie 1870, liberalii conduși de generalul Antonio Guzman Blanco au intrat la Caracas și l-au îndepărtat de la putere pe fiul lui Monagas.
Noul președinte a lansat un program de reforme și dezvoltare, precum și o nouă constituție care proclama dreptul la vot pentru toți bărbații. După președinția sa, electricitatea a fost introdusă în țară, iar sistemul feroviar s-a dezvoltat.
În 1899, un alt general, un caudillo din statul Tachira, Cipriano Castro, a intrat la Caracas cu armata și a preluat președinția. Acesa a instaurat un regim tiranic care a provocat un declin economic serios țării.
Din 1908 până în 1935, țara a fost condusă de facto de generalul dictator Juan Vicente Gomez, cel care a înființat forțele aviatice ale țării și a construit primele aeroporturi. Primul automobil care a intrat în Venezuela a fost un model Cadilac în 1904, iar în timpul lui Gomez, mașinile americane erau foarte căutate.
El a avut cea mai îndelungată președinție din istoria țării, în trei mandate separate. Cu toate că a fost condusă de mulți dictatori militari, Venezuela s-a menținut neutră în ambele războaie mondiale. Însă, i-a sprijinit în secret pe Aliați și chiar a declarat război Axei în 1945.
Regimul militarist a continuat pe durata celui de-al Doilea Război Mondial, dar președintele Eleazar Lopez Contreras a readust câteva libertăți civile, a inaugurat școli publice, spitale, a susținut industria privată și agricultura și chiar a fost pentru organizarea sindicatelor. Acesta a fost urmat de Isaias Medina Angarita. Între 1941 și 1945, el a dezvoltat industria petrolieră și a stimulat producția de petrol.
Din 1953, Marcos Perez Jimenez a venit la putere după ce a luat parte la o lovitură de stat și a devenit președinte după anularea rezultatelor alegerilor din 1952. El a redenumit țara în „Republica Venezuelei” și a fost ultimul dictator militar care a condus țara.
Sub regimul său, creșterea prețurilor la petrol l-a încurajat să inițieze proiecte publice, construcții de drumuri, poduri și locuințe. El a dezvoltat industria mineritului, a oțelului și a construit hidrocentrale. A întărit relațiile cu SUA, fiind un anticomunist convins. El a permis companiilor petroliere Exxon și Mobil să extragă petrol din țară.
Dar a înființat și o poliție secretă care a arestat opozanți. În urma unor proteste masive, a fost înlăturat de la putere printr-o lovitură de stat și exilat în Republica Dominicană, în Miami și în Spania condusă de dictatorul Franco.
Din 1958 până în 1999, Venezuela a fost condusă de o serie de președinți de la „Partidul Acțiunii Democratice” de stânga la partidul social conservator de centru-dreapta „COPEI”.
În 1960, Venezuela a devenit membru fondator OPEC (Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol).
Sub președintele Romulo Betancourt, un reformator moderat, Venezuela a lansat programe de modernizarea agriculturii, dezvoltarea industriei oțelului, modernizarea sistemului medical și eforturi de eliminarea analfabetismului.
În primul mandat al președintelui Carlos Andres Perez, care a naționalizat industria fierului și a petrolului, Venezuela și-a triplat prețul petrolului din 1973 și a crescut importul de alimente și de bunuri de lux. A atras, de asemenea, zeci de mii de imigranți din țările învecinate.
Anii 1980 au fost marcați de inflație și șomaj în masă sub alți doi președinți slabi. Reales în 1989, Perez a fost suspendat din funcție în 1993 de către Curtea Supremă după o perioadă de tensiuni politice, fiind acuzat de spălare de bani și condamnat la închisoare pentru 28 de luni.
După o rebeliune eșuată în 1993, dusă împotiva lui Perez, Hugo Chavez, liderul Partidului socialist a Cincea Republică, care a fost și arestat, a reușit să câștige alegerile din 1998. Într-o țară care abia se conectase la internet din 1996, Chavez a promis că le va asigura bunăstare săracilor. Din 1999, statul și-a schimbat denumirea în Republica Bolivariană a Venezuelei, un stat autoritarist de stânga axat pe naționalism, ecomomie centralizată și militarism. Chavez a creat chiar o ideologie care îi poartă denumirea: Chavism.
A crescut cheltuielile pe reformele sociale, a redistribuit bogăția petrolului țării, a creat o nouă constituție și a întărit relațiile cu Irak, Iran, Libia, Rusia, China și Cuba. A reușit să-i supraviețuiască revoltei de pe 11 aprilie 2002, când un milion de oameni au protestat în fața palatului prezidențial pentru a-i cere demisia.
Revolta s-a încheiat cu ciocniri violente și cu o lovitură de sat militară. După ce a stat în custodie, Chavez a revenit la conducere după trei zile cu susținerea armatei, care se temea de o posibilă dictatură de dreapta. El a acuzat administrația Bush și CIA pentru orchestrarea unei lovituri de stat și a unor tentative de asasinare. Totuși, în 2005, Chavez s-a arătat generos în a trimite provizii și chiar petrol Statelor Unite după Uraganul Katrina.
Deși s-a lovit de greve și proteste, Chavez a insistat pe planificarea socialismului de secolul 21. A naționalizat industriile cheie, infrastructura electrică și telecomunicațiile. Relațiile cu SUA au devenit tensionate după ce din din 2007, Chavez a naționalizat rezervele vaste de petrol. În 2009, el s-a întâlnit la un summit cu președintele american Barack Obama, ca numau după câteva luni să-l caracterizeze drept „un clovn” și a continuat relațiile strânse cu Cuba și Iran.
Chavez a fost diagnosticat cu cancer din 2011. A mai trăit suficient pentru a aniversa cei 200 de ani de la declarația de independență a Venezuelei în fața Spaniei. Pe 5 martie 2013, „El Comandante” s-a stins din viață la vârsta de 58 de ani.
A fost urmat de Nicolas Maduro care a devenit președinte interimar, și ulterior, a fost ales președinte în urma alegerilor. Nivelul de trai a scăzut semnificativ, corupția și cenzura au luat amploare și au apărut acuzații că Maduro ar fi fraudat alegerile din 2024. La fel ca Chavez, Maduro și-a creat un cult al personalității prin a se asocia cu figura revoluționară a lui Simon Bolivar. În cele din urmă, istoria modernă a Venezuelei s-a încheiat în ritmuri de pași de dans:
