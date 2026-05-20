The Guardian a notat cu 4 filmul „Fjord", de Cristian Mungiu. „Este o dezamăgire"

The Guardian a notat cu 4 filmul „Fjord”, de Cristian Mungiu
Deși a avut parte de o primire caldă la Cannes, filmul „Fjord”, noua producție regizată de Cristian Mungiu, nu a încântat și criticii. Una dintre cele mai dure cronici a fost publicată în presa britanică, iar calificativul acordat – nota 4 – reflectă „dezamăgirea” provocată de această peliculă.

Peter Bradshaw scrie în The Guardian despre filmul lui Mungiu și o face în termeni deosebit de critici.

„Fjord”, doar 2 stele din 5

Chiar dacă aplauzele din sală au durat minute bune, iată că nu toată lumea a apreciat producția în care joacă și superstarul Sebastian Stan. Pentru Bradshaw, „Fjord” nu a meritat decât 2 stele din 5, echivalentul unui 40/100 pe Metacritic. Adică, nota 4 pe o scară de la 1 la 10.

De altfel, în cronica publicată în prestigiosul cotidian britanic The Guardian, Peter Bradshaw afirmă că filmul este un pas greșit făcut de Mungiu. El consideră că drama este „ciudată” și „neliniștitoare”, lăsând prea multe teme nerezolvate.

„Fjord este un film ciudat, care poartă, fără îndoială, amprenta lui Mungiu, cu cadre lungi enigmatice și evitarea prim-planurilor, precum și cu o aglomerare foarte caracteristică de chipuri într-un cadru de scenă de cină. Însă, durerea și trauma aparente ale poveștii sale sunt redate fără complexitatea satisfăcătoare pe care am ajuns să o asociem cu el și fără revelații sau mister.

În cele din urmă, filmul nu ne oferă în mod convingător o adevăr strălucitor despre diversele sale relații – dar nici nu ne ascunde în mod intrigant un astfel de adevăr (…) Tehnica lui Mungiu va fi întotdeauna interesantă, dar acest film este o dezamăgire”, se arată în cronica din ziarul The Guardian.

Totuși, media criticilor centralizați de Metacritic arată că „Fjord” are un scor de 79/100, ceea ce îl plasează la categoria „generally favorable”. Din cele 10 cronici listate, 9 sunt pozitive. În plus, The Telegraph și Variety au acordat fiecare punctaj 100/100, iar Next Best Picture, 90/100.

Povestea adusă în față de Cristian Mungiu

Pelicula „Fjord” îi are în distribuție pe Sebastian Stan și Renate Reinsve. Filmul urmărește povestea unei familii româno-norvegiene religioase. Ajunși într-un sat izolat din Norvegia, părinții intră în conflict cu autoritățile locale după ce apar suspiciuni privind felul în care își cresc copiii.

„Fjord” este inspirat de povești reale și își propune să arate lumii ciocnirea dintre valorile conservatoare și progresiste.

La premiera de gală au asistat numeroase staruri prezente la Cannes, printre care Sharon Stone, Carla Bruni, Demi Moore și Stellan Skarsgård.

Cristian Mungiu este câștigător al Palme d’Or, în anul 2007, cu pelicula cu „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”.

