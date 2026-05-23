Cannes 2026: „Fjord”, fimul regizat de Cristian Mungiu, a câștigat Premiul François Chalais

„Fjord”, filmul regizat de Cristian Mungiu și aflat în Competiția Oficială a Festivalului de Film de la Cannes, a primit Premiul François Chalais, o distincție cu tradiție în Franța.

Premiul François Chalais este decernat în fiecare an cu o seară înaintea ceremoniei de premiere a Competiției Oficiale și recompensează un film dedicat valorilor jurnalismului.

Acordat anual în parteneriat cu France Télévisions, precum și cu Festivalul de Film de la Cannes, Premiul François Chalais a fost creat în 1996 de soția sa, Mei-Chen Chalais, ca omagiu adus activității marelui reporter și om de cinema care a acoperit aproape cincizeci de ediții ale Festivalului de Film de la Cannes.

“În timpul documentării și realizării filmului, am încercat să explorez, să învăț, să pun la îndoială și să înțeleg. Ar fi un mare eșec pentru mine dacă FJORD nu ar face decât să confirme ideile pe care le aveați deja înainte de a-l viziona.”, ne spune Cristian Mungiu.

„Fjord”, cu Sebastian Stan și Renate Reinsve în prim-plan

„Fjord”, este un proiect bazat pe documentarea pe termen lung a mai multor cazuri care au ajuns în presă și care reflectă diferențele de viziune asupra vieții, educației și valorilor între grupuri cu o așa-numită orientare progresistă și grupuri cu așa-numite viziuni „tradiționale”.

„Fjord”, face parte din preocupările regizorului Cristian Mungiu legate de schimbările care au zguduit și remodelat lumea în contextul globalizării, migrației, democratizării exprimării și al viziunilor de tip „post-adevăr”, teme explorate deja în R.M.N. și JAFUL SECOLULUI.

După cele douăsprezece minute de aplauze continue care au urmat premierei „Fjord”, de la Cannes, filmul a cucerit critica internațională și din țară, publicații consacrate titrând despre abordarea regizorală impecabilă și interpretarea intensă și subtilă a lui Sebastian Stan și Renate Reinsve.

Deadline afirma că „Fjord”, este un film captivant, de o inteligență rafinată, care își găsește forța în faptul că nu oferă răspunsuri facile, ci doar întrebări despre ce este corect și ce este greșit.

Premiul François Chalais și istoria sa

Temele recurente ale filmelor premiate cu Premiul François Chalais se concentrează pe valorile jurnalismului, dar nu doar în sens strict profesional. Ele urmăresc, de regulă, umanitatea din spatele conflictelor, adevărul incomod și curajul moral.

În 2025, Premiul François Chalais a fost decernat regizorului Serghei Loznița pentru filmul Two Prosecutors, film pe care publicul l-a putut viziona în România în cadrul festivalului Les Films de Cannes a Bucarest 2025, unde a fost prezent și regizorul.

În 2024, premiul a mers către filmul Semințele smochinului sacru, regizat de Mohammad Rasoulof, în 2023 către Kidnapped, regizat de Marco Bellochio, în 2022 Boys From Heaven de Tarik Saleh a fost premiat și el, iar în 2021, Hero, de Ashgar Farhadi a primit aceeași distincție. Istoria acordării Premiului François Chalais a început în anii 1997, cu filmul The Perfect Circle, în regia lui Ademir Kenovic.

