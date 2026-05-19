„Fjord”, noul film al lui Cristian Mungiu și primul său lungmetraj în limba engleză, a avut parte de o primire entuziastă la Festivalul de Film de la Cannes. Drama cu Sebastian Stan și Renate Reinsve a fost răsplătită cu ovații de 10 minute după premiera oficială, relatează presa de peste ocean.

„Fjord”, primit triumfal la Cannes

„Fjord”, al șaptelea lungmetraj al lui Cristian Mungiu prezentat la Festivalul de Film de la Cannes, pare să fi intrat direct în cursa pentru Palme d’Or după reacția publicului de la premiera oficială.

Debutul în limba engleză al regizorului român îi are în rolurile principale pe actorul româno-american Sebastian Stan și actrița norvegiană Renate Reinsve, într-o dramă de familie tensionată, inspirată de conflictul dintre un cuplu și serviciile norvegiene de protecție a copilului.

Publicul, absorbit de filmul lui Cristian Mungiu

Pe durata proiecției din Grand Théâtre Lumière, spectatorii au urmărit filmul într-o liniște aproape totală. Potrivit relatărilor de la Cannes, publicul a rămas complet absorbit de povestea celor doi părinți evanghelici, surprinși într-un adevărat coșmar birocratic după intervenția autorităților norvegiene.

La proiecția pentru presă, organizată cu doar câteva ore înainte, reacțiile au fost puternice, jurnaliștii fiind surprinși de fiecare obstacol birocratic nou care părea să împingă și mai mult familia spre prăbușire.

Sebastian Stan, vizibil emoționat după aplauzele publicului

Momentul definitoriu a venit imediat după genericul final.

Sala Grand Théâtre Lumière a izbucnit în aplauze, iar spectatorii s-au ridicat în picioare pentru o ovație îndelungată. Durata exactă diferă în funcție de relatări: unele publicații au vorbit despre 10 minute de aplauze, în timp ce altele au estimat momentul la aproximativ 12 minute, una dintre cele mai entuziaste reacții pentru un film din competiția oficială de anul acesta.

În sală s-au auzit strigăte repetate de „Bravo!”, iar Sebastian Stan a fost surprins vizibil emoționat.

Sebastian Stan enjoying clapping along with the audience cheering Fjord #Cannes pic.twitter.com/xh8cxx2gD3 — Deadline (@DEADLINE) May 18, 2026

Aplauzele au fost atât de intense încât, de două ori, atunci când directorul festivalului, Thierry Frémaux, i-a oferit microfonul lui Cristian Mungiu, reacția publicului a crescut din nou, prelungind momentul.

În cele din urmă, echipa filmului a fost invitată să elibereze sala pentru următoarea premieră, însă spectatorii au continuat să strige „Bravo!” în timp ce distribuția se îndrepta spre ieșire.

Mesajul lui Cristian Mungiu după premieră

Vizibil emoționat, Cristian Mungiu le-a mulțumit spectatorilor și a descris reacția publicului drept un moment decisiv pentru orice film.

„Vreau să vă mulțumesc, pentru că acesta este momentul adevărului pentru orice film. Este momentul în care vom ști, peste 20 de ani, dacă filmul este bun”, a spus regizorul, după un discurs început în franceză și continuat apoi în limba engleză, pentru Sebastian Stan.

Una dintre cele mai așteptate premiere de la Cannes

Premiera de gală a filmului „Fjord” s-a numărat printre cele mai căutate proiecții ale ediției. Studenți acreditați prin programul „Three Days in Cannes” au stat la coadă încă de dimineață pentru a încerca să obțină acces la proiecție, în ciuda ploii.

În sală s-au aflat și mai multe nume cunoscute din lumea filmului, printre care Sharon Stone, Carla Bruni, Demi Moore și Stellan Skarsgård, veniți să o susțină pe Renate Reinsve.

Cristian Mungiu, din nou în cursa pentru Palme d’Or

Cristian Mungiu a câștigat Palme d’Or în 2007 cu filmul „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”, iar ulterior a fost recompensat la Cannes pentru scenariul filmului „După dealuri” și pentru regia filmului „Bacalaureat”.

După reacția puternică de la premiera „Fjord”, noul film al regizorului român intră în cursa pentru marele trofeu al festivalului.

