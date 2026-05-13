Ce a pățit James Hetfield de la Metallica în București. Artistul a ieșit după doar trei minute dintr-un cunoscut restaurant

Galerie Foto 7
Trupa Metallica a ajuns marți, 12 mai, în România și pregătește un concert exploziv pentru această seară, scrie CANCAN.RO.

Membrii trupei Metallica au revenit în București, în cadrul turneului mondial M72.

James Hetfield, solistul trupei, a venit însoțit de logodnica lui, iar cei doi s-au plimbat pe străzile Capitalei.

La final au vrut să ia masa la un restaurant de top, dar au luat „țeapă”.

Una din cele mai iubite trupe de heavy metal din istorie a ajuns mai devreme cu o zi la București, cu două avioane private Bombardier Challenger 350, de la Atena.

Ce a pățit James Hetfield de la Metallica în București. A stat doar trei minute la restaurant

James Hetfield, solistul Metallica, nu a zăbovit prea mult la hotel, ci a părut mai preocupat de arhitectura Capitalei.

Artistul a venit alături de logodnica lui, Adriana Gillett. După ce au vizitat un anticariat și s-au uitat la câteva obiecte vintage, cei doi „porumbei” au luat cina la „Băcănia Veche”, unul din localurile de top din București.

După cinăm James Hetfield și Adriana Gillett au ajuns la Savart Rooftop, unde solistul rock a luat „țeapă”. A intrat în local, a stat trei minute, iar apoi a fost nevoit să plece.

Fiind destul de aglomerat, James Hetfield nu a găsit o masă liberă.

Metallica este pentru a cincea oară în România și va face spectacol pe Arena Națională. Biletele pentru cei mai mare eveniment rock al anului au fost epuizate rapid.

Concertul începe la ora 16:00. Knocked Loose intră pe scenă la ora 18:00, Gojira la 19:00 și mult așteptata trupă Metallica va „zgudui” stadionul de la ora 20:30.

SURSA FOTO: CANCAN.RO

