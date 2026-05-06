Sting a vândut peste 100 milioane de albume în toată lumea, dar nu are de gând să împartă averea celor șase copii ai săi, cel puțin o vreme.

Sting are un mesaj dur pentru copiii săi: „Mergeți la muncă”

Artistul englez Sting a declarat, la CBC Sunday Morning, că ai săi copii trebuie să-și câștige existența în viață, nu să se bazeze pe cariera lui.

Copiii lui Sting, inclusiv muzicianul Eliot Sumner și actorul Mickey Sumner, au primit un mesaj dur de la tatăl lor „obsedat” de muncă.

Sting a povestit: „Cred că le-am zis: „Băieți, mergeți la muncă. Cheltuiesc banii noștri. Vă plătesc educația. Aveți pantofi în picioare. Mergeți la muncă”.

În apărarea sa, Sting a continuat: „Nu e o cruzime. Cred că e o blândețe din partea mea și o încredere că vor reuși singuri în viață. Sunt duri, copiii mei”.

Sting a continuat să-și laude copiii, care fac dovada unei „etici extraordinare de muncă”.

Niciunul nu a ales „să nu muncească”, despre care Sting spune că ar fi „o formă de abuz de care nu vrea să se facă vinovat”.

Artistul a adăugat: „Clasa muncitoare muncește și vrea să muncească. Eu sunt unul dintre acei oameni, îmi place să muncesc”.

Ce a făcut Sting înainte să devină superstar

Înainte de cariera sa muzicală uriașă, care i-a adus 17 Premii Grammy, Sting și-a adus aminte că „a lucrat într-un birou ceva timp. Am lucrat în construcții. Am mers pe mare ca muzician, pe o navă de croazieră sau am lucrat într-un sat minier, în timp ce cântam în formații”.

„Veteranul” muzicii, în vârstă de 74 de ani, a explicat că nu a visat niciodată să devină un star: „Am vrut să îmi câștig existența ca muzician. Așa mă definesc și acum. Nu sunt un rock star”.

Recent, Sting a adaptat musical-ul său, „The Last Ship”, la Casa Operei Metropolitane.

Piesa spune povestea unei comunități de constructori de nave în Wallsend, nord-estul Angliei, care se confruntă cu iminența închiderii șantierului naval, scrie faroutmagazine.co.uk.

