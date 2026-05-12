Solistul Metallica, la plimbare prin centrul Capitalei înaintea concertului de mâine. A fost surprins alături de logodnică într-un anticariat faimos

Apariție surprinzătoare în centrul Capitalei, cu doar o zi înainte de unul dintre cele mai așteptate concerte ale anului. James Hetfield, solistul legendarei trupe Metallica, a fost surprins de GÂNDUL în timp ce se plimba relaxat prin București. Liderul Metallica a ieșit din hotel alături de ilogodnica sa și a mers pe jos până la Anticariatul UNU, unde a petrecut minute bune printre cărți vechi, albume și obiecte de colecție.

Solistul Metallica, James Hetfield, fascinat de atmosfera din anticariat

Potrivit informațiilor obținute exclusiv de GÂNDUL, liderul Metallica a petrecut mai multe minute în interiorul anticariatului, unde a privit atent rafturile încărcate cu volume rare, albume de artă și obiecte vintage.

Imaginile surprinse îl arată pe artist analizând cărțile expuse pe mesele centrale ale magazinului, în timp ce iubita sa admira tablourile și obiectele decorative care acoperă pereții anticariatului.

Trecătorii au rămas uimiți când l-au recunoscut

Deși a încercat să păstreze o apariție discretă, prezența solistului Metallica nu a trecut neobservată. Mai mulți trecători s-au oprit pentru câteva secunde, încercând să confirme dacă cel aflat în fața lor este chiar James Hetfield.

Artistul a fost însoțit permanent de membri ai echipei sale de securitate, însă atmosfera a rămas calmă, fără agitație sau incidente.

Metallica a ajuns la București cu două avioane private

Membrii Metallica au ajuns în România pentru concertul care va avea loc miercuri, 13 mai 2026, la Arena Națională.

Potrivit informațiilor obținute de GÂNDUL, artiștii au aterizat la București cu două avioane private de tip Bombardier Challenger 350, închiriate de la NetJets.

După aterizare, aceștia au fost transportați la hotelul de cinci stele Corinthia Bucharest, unde sunt cazați înaintea concertului mare din Capitală.

Accesul general la concert se va face începând cu ora 16:00. Care sunt regulile de acces și programul

Accesul pentru publicul general se va face începând cu ora 16:00, doar pe bază de bilete sau invitații, prin punctele de acces: Bd. Basarabia, Str. Maior Ion Coravu, Bd. Pierre de Coubertin: Organizatorul concertului transmite că, pentru deținătorii de bilete Early Entry, accesul în complexul sportiv se va face începând cu ora 12:00, doar prin strada Maior Ion Coravu, urmând ca accesul în arenă să înceapă la ora 15:45.

Pentru a evita posibilele aglomerări, organizatorii recomandă ca participanții să țină cont de zona pentru care și-au achiziționat bilete și să facă accesul prin artera indicată. Potrivit comunicatului emis, jandarmii vor fi prezenți în zona desfășurării evenimentului, dar și pe traseele de afluire și defluire ale participanților la eveniment.

Jandarmeria a anunțat că vor fi adoptate măsuri specifice de control pirotehnic și antiterorist al autovehiculelor și persoanelor, pentru a preveni introducerea în arenă a obiectelor interzise.