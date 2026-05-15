Șeful CIA, în vizită crucială în Cuba pentru negocieri secrete cu regimul comunist de la Havana, pe fondul tensiunilor tot mai mari cu SUA

Directorul CIA, John Ratcliffe, s-a întâlnit la Havana cu oficiali cubanezi de rang înalt, într-o vizită rară pe fondul tensiunilor crescute dintre Washington și regimul comunist din Cuba.

O delegație americană condusă de directorul CIA, John Ratcliffe, a efectuat joi o vizită rară la Havana, unde s-a întâlnit cu oficiali de rang înalt ai regimului cubanez, a anunțat guvernul comunist într-un comunicat oficial. Potrivit autorităților cubaneze, vizita a avut loc la solicitarea Statelor Unite și a fost aprobată de „Conducerea Revoluției”, scrie nbcnews.com.

„În urma solicitării înaintate de guvernul Statelor Unite de a primi la Havana o delegaţie condusă de directorul CIA, John Ratcliffe, Conducerea Revoluţiei a aprobat organizarea acestei vizite”, a transmis guvernul cubanez.

Oficialii de la Havana au precizat că delegația americană s-a întâlnit cu reprezentanți ai Ministerului cubanez de Interne, într-un context descris drept unul al „relațiilor bilaterale complexe”.

Cuba încearcă să iasă de pe lista americană a statelor care susțin terorismul

Autoritățile cubaneze susțin că discuțiile cu partea americană au avut rolul de a demonstra că insula nu reprezintă o amenințare pentru securitatea Statelor Unite.

„Elementele furnizate de partea cubaneză şi schimburile de opinii avute cu delegaţia Statelor Unite au permis să se demonstreze categoric că Cuba nu constituie o ameninţare la adresa securităţii naţionale a Statelor Unite”, a transmis guvernul de la Havana.

Regimul comunist a insistat că nu există „niciun motiv legitim” pentru menținerea Cubei pe lista americană a statelor care susțin terorismul. Oficialii cubanezi au respins și acuzațiile Washingtonului privind existența unor baze chineze de informații sau de ascultare pe teritoriul insulei.

„Nu există nicio bază militară sau de informaţii străină pe teritoriul său”, au transmis autoritățile cubaneze.

Relațiile dintre Washington și Havana s-au deteriorat puternic

Vizita directorului CIA are loc într-un moment de tensiuni severe între Washington și Havana. La sfârșitul lunii ianuarie, președintele Donald Trump a semnat un ordin prezidențial prin care Cuba este descrisă drept o „amenințare extraordinară” pentru Statele Unite.

Administrația americană a înăsprit sancțiunile împotriva insulei, aflată sub embargo american încă din 1962, și a impus restricții suplimentare asupra livrărilor de petrol către Cuba. Liderul de la Casa Albă a avertizat inclusiv că orice stat care furnizează petrol Havanei riscă represalii din partea Washingtonului.

În ultimele luni, criza economică și energetică din Cuba s-a agravat puternic, iar autoritățile cubaneze au anunțat că doar un petrolier rusesc a primit permisiunea de a acosta pe insulă din ianuarie până în prezent.

Cu toate acestea, contactele diplomatice dintre cele două state au continuat. Pe 10 aprilie a avut loc la Havana o reuniune diplomatică la nivel înalt, marcând prima aterizare a unui avion guvernamental american în capitala cubaneză după anul 2016.

Recomandarea autorului