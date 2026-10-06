Trupa celebră din România care se destramă după 19 ani. Când va avea ultimul concert

The Mono Jacks, una din cele mai populare trupe din România, a anunțat că își oprește activitatea după 19 ani.

Membrii trupei Mono Jacks vor urca pe scenă pentru un ultim concert pe 11 noiembrie.

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„The Mono Jacks își oprește activitatea.

Da, nu e un titlu bombastic. Am început povestea asta în urmă cu 19 ani și îmi imaginam că voi ajunge în alt loc. Chiar dacă realitatea de acum nu prea seamănă cu ce mi-am dorit atunci, sunt recunoscător că am pășit în locuri la care nici nu visam și că, în ciuda tuturor obstacolelor, ne-am spus de mai multe ori: „We are living the dream!”

Doare tare că ne oprim, dar doare mai puțin când mă gândesc că nu ne despărțim certați. Poate pare puțin, dar pentru mine înseamnă foarte mult”, a scris pe contul de Facebook al trupei Doru Trăscău, fondatorul acesteia.

11 noiembrie, ultimul concert The Mono Jacks

Trăscău a mai anunțat că trupa Mono Jacks va susține ultimul concert pe 11 noiembrie:

„Ne dorim să încheiem așa cum am început, pe scenă, așa că ne-am bucura tare mult să veniți să urlăm împreună la Expirat, pe 11 noiembrie”.

Trupa a fost înființată în 2008 de Doru Trăscău, cunoscut publicului românesc ca vocalist principal al trupei ab4, formația muzicală rock de la începutul anilor 2000.

The Mono Jacks a lansat un prim album în 2010 și a câștigat o expunere live semnificativă, având turnee atât în cluburi, cât și la festivaluri de amploare: Sziget, Exit Festival, Eurosonic Noorderslag, ARTMania, TIFF.

Sursa foto: Facebook / The Mono Jacks