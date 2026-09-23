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Chad Gilbert, fondator al trupei New Found Glory, a murit la 45 de ani

Chad Gilbert, fondator al trupei New Found Glory, a murit la 45 de ani
Chad Gilbert, fondator al trupei New Found Glory, a murit la 45 de ani
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Doliu în lumea muzicii. A murit Chad Gilbert, chitarist, compozitor și membru fondator al trupei americane New Found Glory, transmite latimes.com.

Artistul a murit pe 20 septembrie, la vârsta de 45 de ani, după mai mulți ani în care s-a confruntat cu probleme grave de sănătate.

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Anunțul trist a fost făcut de soția sa, Lisa Cimorelli, alături de membrii formației New Found Glory.

Potrivit mesajului transmis de familie și colegi, Chad Gilbert a murit în somn, înconjurat de cei apropiați.

Chitaristul a trecut în neființă în dimineața zilei de 20 septembrie, avându-i alături pe soția sa și mama lui.

Familia și colegii din New Found Glory au tranmis un mesaj emoționant după moartea artistului.

Ei au vorbit despre talentul, energia și ambiția lui Chad. Pentru New Found Glory, Chad Gilber nu a fost doar un chitarist. Compozițiile sale și stilul de a cânta au contribuit la definirea identității trupei și la evoluția acesteia de-a lungul anilor.

30 de ani în New Found Glory

Chad Gilbert a pus bazele trupei New Found Glory în 1997, în Florida. Formația a devenit foarte cunoscută în zona pop-punk.

Trupa s-a făcut remarcată cu piese precum „My Friends Over You”, „Hit or Miss” și „All Downhill From Here”.

Chad Gilbert a avut o formă rară de cancer

În ultimii ani, Chad Gilbert s-a luptat cu o formă rară de cancer, diagnosticată în 2021.

Diagnosticul a ajuns să fie asociat cu un carcinom adrenocortical în stadiul patru.

În februarie 2026, artistul a fost operat la nivelul creierului, după descoperirea a trei tumori.

O lună mai târziu, Gilbert vorbea despre recuperare și despre faptul că își recăpătase mobilitatea mâinii stângi.

Artistul era căsătorit cu Lisa Ciamorelli și avea o fiică, Lily.

Sursa foto: Profimedia

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