Un medic neuropsihiatru le atrage atenția părinților după incidentele de la festivalul „Beach, Please!”: „Dragă părinte, COPILUL tău nu e pierdut...”

În urma incidentelor de la festivalul muzical „Beach, Please!”, Dr. Cristian Andrei, medic specialist neuropsihiatru, cu o experiență de peste 30 de ani în psihiatria practicată în sistem privat, trage un semnal de alarmă.

Medicul susține că părinții sunt pe deplin responsabili pentru viitorul copiilor lor, mai ales când vine vorba de participarea la un festival muzical. Îi roagă pe părinți să nu fie rigizi și să nu le interzică copiilor să asculte anumite melodii pe care le consideră „prea vulgare”.

Dr. Cristian Andrei dezvăluie că a fost și el la festival, împreună cu fiul său și prietena lui.

„Dragă părinte, îți scriu cu gândul la fiul sau fiica ta adolescentă, care poate că de curând a fost la un festival. Sau poate că te întrebi dacă ar trebui să-l lași anul viitor. Te înțeleg. Eu însumi am mers, zilele trecute, la un festival alături de fiul meu cel mic și de prietena lui. Am stat două nopți printre adolescenți, i-am privit, i-am ascultat, am stat de vorbă cu ei. Am vrut să învăț de la ei. Și am învățat”.

Dr. Cristian Andrei descrie în mod detaliat atmosfera zgomotoasă a festivalului organizat de vloggerul și antreprenorul Selly.

„Am intrat într-un câmp de sunet, de lumină și de tinerețe. Muzica vibra în aer, iar energia adolescenților era copleșitoare – dar nu haotică, nu violentă, nu lipsită de sens. Era bucurie pură, anticipare, o comunitate formată nu din oameni care se cunosc, ci din oameni care simt la fel. Se vedea că așteptaseră momentul acesta. Unii veniseră din banii lor, alții cu sprijinul părinților – dar toți aveau aceeași strălucire în ochi: „am ajuns”, a scris Dr. Cristian Andrei.

El relatează că a discutat cu mulți adolescenți:

„Am vorbit cu zeci de adolescenți – singuri, în cupluri, în gașcă, sau cu părinții lor. Erau, în mare parte, tineri educați, care știau unde le sunt limitele. Știau să ocolească un moshpit de la distanță sigură, să își adune ambalajele, să stea la coadă fără să protesteze. Nu am văzut nicio ceartă, nicio palmă, nicio formă de agresivitate. Doar doi adolescenți care mergeau ușor împleticit – probabil băuseră înainte de a intra. În rest, am simțit o comunitate coerentă, tolerantă, cu poftă sinceră de bucurie”.

Medicul a dezvăluit și cel mai emoționant moment al festivalului: părinții care au venit împreună cu copiii lor. Medicul spune că a simțit că exista o conexiune între generații. Vârsta minimă impusă pentru a participa la festival era 14 ani. Adolescenții erau obligați să vină însoțiți de un părinte sau un tutore.

„Dar ce m-a emoționat cel mai tare a fost să văd părinți în festival. Nu mulți, dar suficienți cât să înțeleg ceva esențial: cei care aleg să fie acolo nu sunt părinți cool – sunt părinți conectați. Părinți care știu că libertatea nu înseamnă abandon și că încrederea nu e naivitate, ci înțelepciune. La un moment dat, am avut chiar senzația că adolescenții le purtau de grijă părinților lor – așa cum noi, adulții, visăm că vor face cândva”.

De asemenea, medicul susține că muzica ascultată la festival exprima mesaje clare despre libertate, iubire, furie, dreptate și protest față de regulile rigide ale societății post-comuniste, dar și împotriva violenței.

„Am ascultat și muzica. O combinație între trap și techno, o înșiruire de versuri greu de deslușit, dar cu mesaje clare, dacă știi unde să asculți: libertate, protest, iubire, umor, furie, dreptate, ecologie, substanțe interzise, dezgust față de reguli rigide, refuzul violenței. Nu era o muzică frumoasă – era o muzică necesară. Ca un strigăt care îți spune că lumea asta nu are destul loc pentru adolescenți. Întrebare simplă: există în orașul tău un spațiu dedicat lor, în care să se simtă bineveniți? Nu o sală de jocuri, nu o farmacie, nu un bar. Un loc al lor. De obicei, nu (…) Am fost impresionat și de organizare: sistem digital de control al accesului și cheltuielilor, voluntari mulți și implicați, pază serioasă și intransigentă. Nu mergea cu pile. Nu intrai decât pe unde aveai voie. Și, mai ales, simțeai că nu ești singur.”.

Dr. Cristian Andrei a mai scris pe site-ul Republica înființată de jurnalistul Cristian Tudor Popescu că a fost martor și la un moment oripilant – când rapperul afro-american, Destroy Lonely, l-a încurajat pe un adolescent să sară de pe scenă:

„Și-atunci, vin la festivaluri. Și da, uneori se întâmplă și lucruri reprobabile. Am fost martorul unui astfel de moment: un artist a forțat, practic, un adolescent să sară de pe scenă și să se accidenteze. Nu a fost un accident banal, ci rezultatul unei curse de ego între artiști – cine strigă mai tare, cine provoacă mai mult, cine face show-ul „mai viral”. Dar tocmai de aceea e nevoie de adulți prezenți. Nu ca să-i oprească pe adolescenți – ci ca să-i vadă, să-i protejeze, să înțeleagă ce e în joc”.

Trapperul Albert NBN a cântat la Beach, Please piesa NBN World, în care a înjurat România. Artistul se apără: spune că a înjurat strict statul și autoritățile.

Dr. Cristian Andrei crede că tânăra generație nu este pierdută doar pentru că ascultă un gen muzical, care din perspectiva vechilor generații, pare agresiv, decadent și vulgar.

„Ți-am scris toate acestea pentru că vreau să îți spun ceva simplu: copilul tău nu este pierdut. Nu este în pericol doar pentru că iubește un gen muzical care îți pare agresiv. Nu este decăzut doar pentru că vrea să se ducă la un festival. Nu este „altfel”. Este doar tânăr. Și caută. Caută pe cineva care să nu îl judece, ci să îl însoțească. Caută prietenie, apartenență, emoție. Și, uneori, o găsește acolo unde nu te-ai fi așteptat. Generația lor nu mai are învățători în sensul clasic al cuvântului. În multe privințe, ei știu mai mult decât adulții care vor să-i educe. Și, de aceea, eu cred că a venit vremea ca noi, părinții, profesorii, psihologii, să învățăm de la ei”.

Între 9 și 13 iulie, festivalul „Beach, Please!” a transformat Costinești-ul în epicentrul muzicii, dar și în cel al scandalurilor, urcând pe scenă peste 200 de cântăreți: ASAP Rocky, Young Thug, 21 Savage, Lil Baby sau Ken Carson.

Ca reacție la furia exprimată de părinți față de caracterul vulgar al unor melodii cântate la festival, antreprenorul le-a spus părinților „asta e muzica pe care o ascultă copiii voștri”.

„Eu ascult acest gen de muzică, dar nu mă droghez, nu fac excese, sunt un tânăr responsabil şi majoritatea tinerilor care au fost la festival sunt exact ca mine: nişte tineri extraordinari. Asta e muzica hip-hop! Are şi acest tip de mesaje: violente, vulgare, cu referire la sex, la substanţe interzise… Vreţi să le interziceţi? Asta vreţi? Eu n-aş vrea să trăiesc într-o ţară în care revine cenzura!”

Sursa Foto: Beach, Please – Facebook

