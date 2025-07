Câți bani a cheltuit un tânăr în stațiunea Costinești, în timpul festivalului „Beach,Please!”: „Preţuri de Dubai, mai scump în România”

Iată câți bani a cheltuit un tânăr în stațiunea Costinești, în timpul festivalului „Beach,Please!”. Încă de la primele ore ale dimineții, mulți tineri s-au aliniat în zona șinelor de tren, pentru a aștepta vagoanele care să îi transporte către zonele de cazare. În altă ordine de idei, alți tineri puși pe distracție au ales să se odihnească direct pe plajă, după o noapte în care muzica a răsunat.

Peste 100.000 de persoane au luat cu asalt stațiunile de la malul Mării Negre, în ultimele zile. Cele mai multe s-au aflat în Costinești, acolo unde se desfășoară festivalul „Beach, Please!”. Încă de la primele ore ale dimineții, tinerii au mers direct în zona șinelor de tren, pentru a aștepta vagoanele care să îi transporte către zonele de cazare. Dumincă, 13 iulie 2025, are loc ultima zi de festival. Dacă unii dintre turiști s-au pregătit de plecare, alții au ales să mai rămână pentru câteva zile, pentru alte nopți de petrecere sau de odihnă, pe plajă.

„Non stop distracţie, abia dacă am dormit şi noi şi acum dimineaţă la plajă, mâncăm şi festival”, spune un tânăr.

Câți bani a cheltuit un tânăr în stațiunea Costinești

„Stăm până marţi. Am mai rămas o zi in plus pentru că ne place vibe ul de pe litoral şi am zis să mai rămânem”, „Plecăm peste o săptămână, două, când nu mai avem bani”, „Mâine, poimâine, vedem noi când plecăm. Asta e ultima problemă”, spun alți tineri.

Unul dintre tinerii ajunși la malul mării a fost întrebat de reporter câți bani a cheltuit, în această perioadă, la malul mării. Fără ezitare, tânărul a mărturisit că a cheltuit 400 de euro.

„400 de euro, preţuri de Dubai, puţin mai scump în România”, a precizat un alt tânăr, arată Observatornews.ro.

Unii dintre tineri au ales să consume mâncarea în afara festivalului.

„Extrem de scumpe, eu nu am mâncat nimic în festival, am ales să mănânc în afara festivalului”, „Am cheltuit cam 3 milioane de pe card, că în rest mi-am luat mâncare la cazare. Şaorma intră cel mai bine aici”, spun alți 2 tineri.

