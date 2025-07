”Se impune anchetarea și chiar reținerea lui Destroy Lonely pentru tentativă de omor”, cere un expert antidrog, după incidentul de la „Beach, Please!”

Expertul antidrog, Cătălin Țone, spune că rapperul american Destroy Lonely ar trebui reținut și anchetat pentru tentativă de omor, după ce un adolescent de 15 ani a ajuns la Terapie Intensivă pentru că a fost încurajat și chiar împins, potrivit victimei, de artist să sară de pe scena festivalului „Beach, please!”. „Am crezut că mor”, a afirmat copilul de pe patul de spital.

„M-a prins pe un capăt de spenă, undeva în margine. El tot m-a îndrumat să sar, eu m-am dat în spate i-am spus clar că nu vreau. Şi la un moment dat, mă ia de hanorac şi mă tot împinge cumva. Când am căzut, am crezut că mor. Nu am mai avut aer, am rămas fără aer. Şi nu ştiu. Am crezut că dacă nu o să primesc ajutor aici vor fi ultimele clipe”, a povestit tânărul.