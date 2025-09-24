Un vânător de comori a găsit cu detectorul de metale un artefact ROMAN prețios, vechi de 2.000 de ani, la doar 15 minute de la începerea căutării

Un vânător de comori a dat lovitura din nou! Martin William din Regatul Unit, în vârstă de 54 de ani, a găsit anul trecut 30 de monede romane și două inele medievale. Fiecare obiect valora 1.000 de lire. El a găsit și un penny de argint din Anglia de Est, care datează din timpul domniei regelui danez Guthrum, care a condus o invazie vikingă cu Marea Armată Păgână, fiind învins în Bătălia de la Edington din anul 878, de către saxonii conduși de regele Alfred cel Mare.

Acum, a găsit un alt obiect prețios din epoca romană. La doar 15 minute de la începerea căutării, cu detectorul său de metale a găsit o fibulă romană, veche de 2.000 de ani, potrivit The Independent. El credea inițial că a găsit o jucărie de copii. Obiectul decorativ din bronz a fost găsit pe un câmp arat, lângă locuința sa din Dorchester.

„Când am văzut-o prima oară, am crezut că era insigna purtată de vreun copil”, a spus britanicul în vârstă de 54 de ani pentru publicația The Independent.

„Și l-am aruncat într-o pungă mare pe care o port și abia când m-am întors și l-am curățat bine am văzut că era din bronz. M-am gândit «slavă Domnului», pentru că aș fi putut să-l rup cu ușurință.”

Anglia romană: Scurt istoric

Fibula datează din jurul secolelor I-III d.Hr., din perioada ocupației romane a Marii Britanii de astăzi. Anglia a fost invadată de către romanii conduși de Iulius Cezar în anul 54 î.Hr. Însă, celții britanici au reușit să i se opună generalului roman. Insulele britanice au fost invadate un secol mai târziu, în anul 43 d.Hr., de către generalul roman Aulus Plautius, la comanda împăratului roman Claudius.

La expediție au participat și generalii Galba și Vespasian, viitori împărați în anul 69 d.Hr, precum și legiunea XIV Gemina Martia Victrix, legiunea XX Valeria Victrix și faimoasa legiune a IX-a Hispana, despre care s-au scris cărți și s-au făcut filme în privința dispariției sale misterioase.

Romanii au învins triburile celtice britanice în Bătălia de la Medway și au ocupat Camulodunum. Caratacus, căpetenia tribului Catuvellauni,a fost capturat de romani și transportat la Roma, unde avea să fie executat. Însă, după ce i-a vorbit împăratului Claudius în Senat, a fost cruțat.

Anglia a devenit provincie romană cunoscută ca „Britania” și a rămas sub ocupația Imperiului Roman până în anul 410 d.Hr., fiind abandonată de legiunile romane. Din 449 d.Hr., Anglia de azi a fost ocupată de saxoni.

