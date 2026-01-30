Prima pagină » Diete și Cure De Slăbire » Rețeta secretă. Cum a reușit Dani García, un bucătar spaniol, să slăbească 14 kilograme în doar 3 luni

30 ian. 2026, 17:06, Diete și Cure De Slăbire
Dani García, un bucătar spaniol, în vârstă de 47 de ani, a povestit cum a reușit să slăbească 14 kilograme în doar 3 luni, cu ajutorul unui plan nutrițional personalizat și sport.

„Simt că mai am puțină burtă, mă simt puternic și bine. Nu vreau însă să ajung prea slab sau să par mai bătrân, așa cum am văzut că li s-a întâmplat altora. Pot fi perfect sănătos și la 80 sau chiar 90 de kilograme”, a declarat Dani García la începutul procesului de slăbire, potrivit ABC.

Dani García cântărea 111 kilograme atunci când a decis să apeleze la ajutorul specialiștilor pentru a slăbi sănătos. Martina Rebull, expertă în nutriție, și Judit Abarca, antrenoare de mobilitate și forță, au declarat că Dani a fost extrem de atent și a respectat cu strictețe indicațiile primite, preia Clik.

„Nu minte niciodată în legătură cu ce a mâncat sau ce a făcut în fiecare zi. După prima lună, ne-a spus că era fericit pentru că putea îmbrăca o cămașă care anul trecut îi era mică și care acum îi venea chiar lejer”, au povestit specialiștii.

Dani García a renunțat la consumul de pâine, unt și dulciuri, iar atunci când simțea nevoia de a le consuma, le înlocuia cu semințe sărate sau șuncă.

„Nu trebuie să-ți interzici totul. Viața ține de echilibru, la fel și mâncarea”, a explicat nutriționista Martina Rebull.

De asemenea, a reușit să își controleze timpul meselor:

„Am reușit să nu mai intre mâncare în biroul lui până la ora 12.00”, a adăugat aceasta.

Sportul, o nouă ocupație

Renumitul bucătar spaniol a inclus sportul în viața lui, antrenamentele de două ori pe săptămână având un efect pozitiv asupra transformării sale.

„Transpir la fel de mult sau chiar mai mult decât pe bicicletă, dar într-un timp mai scurt”, a mai spus bărbatul.

Din fericire, mișcarea zilnică a devenit un stil de viață pentru Dani García.

„Simt că acum am nevoie să merg pe jos, iar dacă nu o fac, nu mă simt bine. Am nevoie de această doză de mișcare. Mi-am cumpărat chiar și o brățară care îmi monitorizează pașii, pulsul și timpul în care sunt activ”, a mărturisit el.

