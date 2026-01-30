Prima pagină » Știri externe » Novak Djokovic și Carlos Alcaraz merg în finală la Melbourne. Spaniolul urmărește Career Grand Slam la 22 de ani, iar sârbul al 25-lea titlu de Slam

30 ian. 2026, 17:39, Știri externe
Finala masculină de la Australian Open 2026 se va disputa duminică, 1 februarie, între Carlos Alcaraz, favoritul nr. 1 al competiției, și Novak Djokovic, favoritul de pe locul 5.

Ambii jucători au ajuns în ultimul act al competiției după semifinale epice de cinci seturi disputate astări. Novak Djokovic l-a detronat pe campionul en-titre, Jannik Sinner, cu scorul de 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4. Sârbul a salvat 16 din cele 18 mingi de break ale italianului, devenind cel mai vârstnic jucător din era Open care ajunge în finala de la Melbourne.

În celălalt meci, Carlos Alcaraz l-a învins pe Alexander Zverev în cea mai lungă semifinală din istoria turneului, un maraton de 5 ore și 27 de minute, încheiat cu scorul de 6-4, 7-6(5), 6-7(3), 6-7(4), 7-5. Spaniolul a suferit și o ușoară accidentare în timpul meciului, având nevoie de timeout medical.

Finală cu miză istorică

Finala are o importanță colosală pentru ambii sportivi, întrucât Novak Djokovic urmărește un record absolut de 25 de titluri de Grand Slam și al 11-lea său trofeu la Australian Open. De cealaltă parte, Carlos Alcaraz joacă prima sa finală la Melbourne și are șansa de a deveni cel mai tânăr jucător din istorie care câștigă toate celor patru turnee majore.

