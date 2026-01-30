Prima pagină » Știri politice » Simion anunță un protest național, din solidaritate cu oamenii din Curtea de Argeș: „Nu trebuie să fie un lux să ai apă și căldură”

Simion anunță un protest național, din solidaritate cu oamenii din Curtea de Argeș: „Nu trebuie să fie un lux să ai apă și căldură”

Olga Borșcevschi
30 ian. 2026, 17:47, Știri politice

Președintele AUR, George Simion, anunță „un protest național”, pentru că de patru luni de zile oamenii din Curtea de Argeș nu au apă potabilă.

„De patru luni de zile locuitorii din Curtea de Argeș nu au apă. Nu e vorba doar de cei din Câmpina și din zonă, de patru luni de zile locuitorii din Curtea de Argeș nu au apă. Mâine am anunțat un protest, deodată încep să se miște lucrurile, Alina Gheorghiu și Ilie Bolojan au devenit preocupați de ce se întâmplă…”, a transmis Simion într-o postare video pe Facebook.

Liderul AUR a adăugat că va cere oamenilor să se mobilizeze în fiecare comunitate.

„Mâine fac anunțul: E nevoie de protest național, chiar 100.000 dacă ne strângem nu ajunge, dar să tragem un semnal de alarmă. O să fie nevoie de protest la aceeași ora, în aceeași zi, să ne adunăm toți românii”, a precizat liderul AUR, cu mențiunea că „în 2026, în România pro-europeană nu trebuie să fie un lux să ai apă și căldură în propria locuință”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

AUR mută protestele la Curtea de Argeş şi cere autorităţilor să rezolve problema din cauza căreia 50.000 de oameni stau de 4 luni fără apă potabilă

Ponta intervine în criza apei din Argeș: „Recordul de nesimțire a fost bătut de USR. Recordul de fugă de responsabilitate este bătut acum de premier”

