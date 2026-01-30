Prima pagină » Actualitate » Ilie Bolojan constată că românii au obosit „total”, pentru că nu văd rezultatele guvernării sale. Premierul nu exclude să adopte reforma administrației publice prin OUG. Ce spune de pensiile speciale și CCR

Ilie Bolojan constată că românii au obosit „total”, pentru că nu văd rezultatele guvernării sale. Premierul nu exclude să adopte reforma administrației publice prin OUG. Ce spune de pensiile speciale și CCR

30 ian. 2026, 17:31, Actualitate

Într-un interviu pentru G4Media, premierul Bolojan a constatat că românii au obosit de la atâtea reforme la finalul cărora nu văd niciun rezultat.

Șeful Executivului a dat exemplu legea privind pensionarea magistraților dar și reforma administrației publice. În ceea ce privește ultima reformă, Ilie Bolojan nu exclude să o adopte chiar prin Ordonanță de Urgență, dar spune că o decizie finală va lua la începutul săptămânii viitoare.

Ilie Bolojan: „Apare oboseala totală a cetățenilor pentru că nu văd rezultate”

„Fenomenul de oboseală care apare anulează câștigurile pe care acea lucrare o aduce comunității. Cetățenii ajung într-o situație de oboseală pentru că noi în loc să facem ceea ce trebuie, în așa fel încât să corectăm nedreptăți, în așa fel încât să îndreptăm lucrurile, în așa fel încât costurile acestor reforme să fie preluate de și de aparatul de stat, pe bună dreptate, apare oboseala totală a cetățenilor pentru că nu văd rezultate”, spune Bolojan.

Premierul PNL a dat ca exemplu legea privind pensiile magistraților – pe care insistă de câteva luni – și care a fost amânată pentru controlul constituționalității pentru 11 februarie 2026.

„Gândiți-vă că în condițiile în care CCR de exemplu a amânat de câteva luni de zile o decizie, pe care aveam termen să o îndeplinim cu pensiile magistraților, 28 noiembrie – și noi suntem acum către finalul lunii februarie – practic, vom pierde, sau avem șanse foarte mari să pierdem cei peste 200 de milioane de euro din jalonul PNRR.

Vă puteți da seama că – indiferent care va fi decizia – în loc să o luăm la timp, într-un timp rezonabil era suficient, suntem în situația să pierdem niște bani și n-au cum – nici cetățenii României, nici orice om rațional să fie de acord cu această situație.

Deci nefăcând lucrurile la timp, amânându-le, întârziind, într-o formă sau alta amânând rezolvarea problemelor nu facem decât să pierdem cu toții pentru că cetățenii României, pe bună dreptate, își pierd răbdarea”, declară Bolojan.

Ilie Bolojan: Pe reforma administrației, „cea mai rapidă formulă este ordonanța de urgență”

„În aceste zile vom lua o decizie. Cu cât o trece mai repede, cu atâta ea își va face efectele mai repede, cu atâta nu se pierde timp, vom cheltui mai puțini bani și cetățenii României vor vedea că acolo unde o primărie are un personal în exces, își va reduce personal.

 Aveți dreptate. Aceste măsuri trebuie adoptate înainte de aprobarea bugetului, deci de 20 februarie, așa încât ele să intre în vigoare.

Cea mai rapidă formulă este ordonanță de urgență, pentru că intră în vigoare imediat, sigur cu riscurile de dezbatere în Parlament și de modificări ulterioare. Dacă din punct de vedere constituțional aspectele sunt rezolvate, ar fi o variantă de intrare imediată în funcțiune”, spune premierul.

Bolojan a recunoscut că în coaliție s-a discutat despre adoptarea reformei în administrație odată cu pachetul pentru măsurile de relansare economică a României:

„Asta a fost discuția în coaliție. Și într-adevăr, pentru a putea să ne punem economia României pe baze mai sănătoase, un pachet de măsuri de relansare economică nu poate să fie decât benefic. Dar din nou, nu e totuna ce tip de măsuri pui în practică, care este efectul lor financiar asupra bugetului? Pentru că acest efect financiar trebuie compensat undeva și e nevoie să facem lucruri care generează valoarea adăugată. Dacă venim cu scheme care doar ne irosesc bani într-o zonă sau alta, dacă alocăm bani bugetari către zone care n-aduc niciun fel de plus, ne cheltuim resursele și nu avem efecte economice”.

O decizie finală pentru modalitatea cum va fi adoptat de Guvern pachetul de reformă a administrației, contestat de primari, va fi luată la începutul săptămânii viitoare.

