Medicul nutriționist Mihaela Bilic spune care este ALIMENTUL esențial pentru o cură de slăbire eficientă: „Deblochează metabolismul”

29 nov. 2025, 22:34, Actualitate
Mihaela Bilic indică alimentul care duce la obezitate infantilă / Medicul nutriționist Mihaela Bilic (Sursa FOTO: Facebook.com/mihaela.bilic)

Medicul nutriționist Mihaela Bilic vine în ajutorul persoanelor care vor să slăbească, în perioada sărbătorilor de iarnă, cu sfaturi utile în ceea ce înseamnă alimentația din această perioadă.

Într-o postare pe Intagram, ea a explicat la ce ar trebui să fim atenți atunci când ne dorim să slăbim: excluderea carbohidraților, reducerea grăsimilor și creșterea numărului de proteine consumate zilnic.

Mihaela Bilic a ales „alimentele perfecte pentru imunitate”

Medicul nutriționist Mihaela Bilic (Sursa FOTO: Facebook/ Mihaela Bilic)

„Ce facem când nu mai slăbim cu carne și legume? Mâncăm pește! Rețeta de slăbit care funcționează pentru toată lumea este regimul proteic! Eliminăm carbohidrații din dietă, reducem aportul de grăsimi și mâncăm multe proteine cu legume. Cum funcționează? Proteinele dau sațietate, reduc pofta de mâncare, accelerează metabolismul și nu pot fi transformate în depozite de grăsime. Și când spunem proteine, spunem carne, pește și ouă. Pentru cei care vor să scape de kilogramele în plus, peștele este soluția acolo unde carnea la grătar nu mai dă rezultate. La același număr de calorii consumate, combinația de proteine și grăsimi din pește deblochează metabolismul, elimină inflamația din organism și intensifica arderile – deci slăbim cu pește mai bine/repede decât cu carne”, a explicat medicul nutriționist.

