Medicul nutriționist Mihaela Bilic spune care este ALIMENTUL esențial pentru o cură de slăbire eficientă: „Deblochează metabolismul”

Medicul nutriționist Mihaela Bilic vine în ajutorul persoanelor care vor să slăbească, în perioada sărbătorilor de iarnă, cu sfaturi utile în ceea ce înseamnă alimentația din această perioadă.

Într-o postare pe Intagram, ea a explicat la ce ar trebui să fim atenți atunci când ne dorim să slăbim: excluderea carbohidraților, reducerea grăsimilor și creșterea numărului de proteine consumate zilnic.