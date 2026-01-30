Ajutorul energetic SUA promis Ucrainei a fost amânat din cauza birocrației. Ucrainenii traversează cea mai grea iarnă de la Al Doilea Război Mondial

Oficialii SUA și UE sunt tot mai îngrijorați de soarta ucrainenilor care traversează prin cea mai grea iarnă de la Al Doilea Război Mondial încoace. Ajutorul energetic al SUA acordat Ucrainei a fost amânat din cauza birocrației, nefiind încă livrat. Ajutoarele întârzie din cauza „confuziei birocratice și a certurilor interne” din SUA, au spus doi oficiali pentru Reuters.

În timp ce SUA încearcă să obțină un armistițiu cu Kremlinlul, infrastructura energetică a Ucrainei a fost deteriorată din cauza atacurilor tot mai intensificate din partea Rusiei. SUA au promis că vor livra Ucrainei sute de milioane de dolari, destinate pentru a importa gaze naturale lichefiate și a reface infrastructura energetică afectată de război.

Inițial, „sute de milioane de dolari” promise (două surse estimează suma la 250 de milioane de dolari) erau destinate să ajute Ucraina să importe gaze naturale lichefiate.

SUA sunt într-un impas „birocratic”

Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și-a încetat efectiv operațiunile de anul trecut, încă din primele săptămâni ale președinției lui Donald Trump, o mare parte din fonduri destinate ajutorării altor țări fiind „într-un impas birocratic”. Un reprezentant al Biroului de Gestionare și Buget, la fel ca Donald Trump, învinovățește fosta administrație democratică Biden.

„Sprijinul administrației Biden pentru sectorul energetic al Ucrainei a fost un dezastru. Avem un raport al insectorului general al USAIC care arată cum oamenii de afaceri din Ucraina au pierdut probabil milioane de dolari în resurse energetice din cauza lipsei de monitorizare, a corupției, a furtului și altor factori”.

Milioane de ucraineni sunt expuși la o iarnă brutală, au spus un oficial ucrainean, un oficial american și un oficial european pentru Reuters .Recent, o ucraineancă care a supraviețuit Holocaustului a murit din cauza frigului.

Sursa Foto: Profimedia

Autorul recomandă: Atacurile Rusiei au devastat rețeaua energetică a Ucrainei: milioane de oameni sunt fără căldură la -20°C. „Corturi de încălzire”, instalate la Kiev