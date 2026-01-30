Guvernul a adoptat joi o Ordonanță propusă de Ministerul Transporturilor care introduce reguli mai clare pentru transportul rutier de persoane și de mărfuri. Măsurile vizează creșterea siguranței rutiere și o mai bună disciplină în piața transporturilor.

Potrivit ministrului Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Șerban, activitățile de transport și cele desfășurate de intermediarii care organizează cursele vor fi reglementate mai clar, astfel încât autoritățile să poată face verificări corecte asupra tuturor operatorilor implicați.

Una dintre schimbările importante se referă la transportul internațional. Șoferii care efectuează transport internațional cu vehicule mai mari de 2,5 tone vor fi obligați să dețină un certificat de pregătire profesională, în conformitate cu normele europene intrate în vigoare din 2026.

Ordonanța prevede și măsuri pentru protejarea transportului județean și local. Operatorii care efectuează curse interjudețene vor putea opri pe traseele județene și locale doar în situația în care nu există deja o cursă stabilită pe acele rute.

De asemenea, vor fi intensificate controalele, atât în trafic, cât și la sediile firmelor de transport, pentru a asigura respectarea regulilor și servicii mai corecte pentru pasageri.

