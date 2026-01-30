Cu toate că Iranul a amenințat Uniunea Europeană cu „consecințe distrugătoare”, șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, a anunțat că UE va desemna Corpul Gărzilor Revoluționare din Iran drept „organizație teroristă”.

În timp ce SUA își crește prezența militară în Golful Persic, Iranul a anunțat că este în „stare de alertă crescută”. Forțele iraniene se pregătesc pentru atacul iminent din partea lui Donald Trump. Un distrugător american a andocat în portul israelian din Eilat.

Regimul de la Teheran nu dorește să cedeze în ciuda îndemnurilor din partea șefului Pentagonului Pete Hegseth pentru renunțarea programului nuclear.

Iranul și SUA nu par să cedeze. Turcia, gata să-și joace cartea diplomației în al 12-lea ceas

Diplomații turci, în frunte cu ministrul turc al Afacerilor Externe Hakan Fidan, continuă discuțiile cu SUA despre Iran, sperând că Trump va face un pas înapoi și nu va ataca din cauza riscului escaladării tensiunilor din regiune, potrivit Al Jazeera.

Departamentul Trezoreriei al SUA a impus noi sancțiuni împotriva unei entități iraniene și a unor membri ai Corpului Gărzilor Revoluționare. Președintele Iranului Pezeshkian a declarat că Iranul este pregătit să răspundă imediat și decisiv la orice „agresiune”.

Analiștii avertizează că Iranul ar putea ataca toate portavioanele și bazele militare ale SUA din Orientul Mijlociu.

