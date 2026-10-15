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Ediția în română a best seller-ului „The rise and fall of the human mind” a Profesorului neurolog Jan Martin Stransky va fi lansată în 19 octombrie, în cadrul Conferinței „Sănătatea mintală în era digitală”

Ediția în română a best seller-ului „The rise and fall of the human mind” a Profesorului neurolog Jan Martin Stransky va fi lansată în 19 octombrie, în cadrul Conferinței „Sănătatea mintală în era digitală”
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Luni, 19 octombrie, în cadrul celei de-a doua ediții a Conferinței „Sănătatea mintală în era digitală, organizată de Q Magazine, în parteneriat cu Spitalul de Psihiatrie „Alexandru Obregia” și Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, lansăm ediția în limba română a best-sellerului „The rise and fall of the human mind” a Profesorului neurolog Jan Martin Stransky, apărută la editura Litera.

Continuăm pledoaria noastră pentru utilizarea echilibrată a noilor tehnologii mai ales în rândul copiilor și adolescenților al căror creier este în formare, pentru a nu li se diminua șansa la sănătate, fericire și bucuria vieții.

Specialiști, psihiatrii, neurologi, psihologi, reprezentanți ai societății civile, ai companiilor și autorităților statului vor dezbate cum menținem echilibrul într-o societate în care digitalizarea ajunge să ne controleze și chiar să ne condiționeze modul de viață și alegerile.

Alături de noi vor fi copii celebri care au dobândit performanțe tocmai rămânând fideli cărții tipărite și scrisului de mână.

Accesul la Conferința „Sănătatea mintală în era digitală” se va face doar pe bază de invitație. Cei interesați pot scrie la adresa [email protected]

#sanatatemintala #eradigitala #qmagazinero

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